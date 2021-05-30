Универсал Mercedes-AMG C63 замечен на тестах

— 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 416 л.с. будет работать в паре с электродвигателем.

— Машину возьму на ближайшую BMW M3 Универсал.

Новый Mercedes-Benz C-Class был официально представлен недавно, и ясно, что новая модель не слишком раскачивает лодку в отделе внешнего вида. C-Class — это модель на хлеб с маслом для Mercedes, но горячий C63 AMG и особенно его универсальный вариант, показанный здесь, проходящий испытания недалеко от испытательного центра компании в Нюрбургринге, — это эпическая спортивная машина, у которой мало конкурентов. На наших новых снимках автомобиль выглядит без камуфляжа.

Под этим, кажется, скрывается по-настоящему тонкая эволюция мускулов. Скромные гребешки на крыльях привлекут внимание к значкам, а новое лицо C-класса с четкими краями AMG и решеткой Panamericana отдалит C63 от его более укрощенных собратьев. В остальном же машина мало чем отличается от нынешней модели.

Возможно, это не так. Очевидно, что эти фотографии поверхностны, но ходят слухи, что C63 следующего поколения потеряет значок би-турбо. Это потому, что он попрощается с битурбированным V8, который какое-то время бился под капотом, но это не значит, что культовый AMG потеряет свою хватку. 2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который генерирует 416 лошадиных сил для AMG A45 S, может перейти на C63 и получить больше мощности с гибридной электрической трансмиссией. Потребуется примерно на 100 л.с. больше, чтобы комфортно превысить мощность C63 нынешнего поколения, но электричество, безусловно, может доставить.

Тем не менее, рычащий V8 является такой же частью C63, как и его значок AMG, и трудно предположить, как покупатели отреагируют на такой шаг. Независимо от того, будет ли могущественный Merc в будущем гибридом с четырьмя цилиндрами или хриплым твин-турбо V8, мы, по крайней мере, можем утешаться тем, что он должен выглядеть элегантно, агрессивно и возвышенно.