Индийский логистический гигант Delhivery привлекает 277 миллионов долларов в преддверии IPO

Delhivery, крупнейший независимый стартап в области логистики электронной коммерции в Индии, привлек 277 миллионов долларов в рамках того, что, как ожидается, станет последним раундом финансирования перед тем, как компания подаст заявку на IPO в конце этого года.

В нормативной документации стартап со штаб-квартирой в Гургаоне сообщил, что он привлек 277 миллионов долларов в рамках раунда, проводимого инвестиционной фирмой Fidelity со штаб-квартирой в Бостоне. В новом раунде также приняли участие сингапурский фонд национального благосостояния GIC, Chimera из Абу-Даби и британская Бэйли Гиффорд, название которой стартап не уточнил.

Новый раунд оценил стартап 10-летней давности примерно в 3 миллиарда долларов. Delhivery, инвесторами которой являются SoftBank Vision Fund, Tiger Global Management, Times Internet, The Carlyle Group и Steadview Capital, на сегодняшний день привлекла около 1,23 миллиарда долларов. В воскресенье стартап не дал комментариев.

Delhivery начала свою жизнь как фирма по доставке еды, но с тех пор перешла на полный набор логистических услуг в более чем 2300 индийских городах и более 17 500 почтовых индексов.

Это один из немногих стартапов, пытающихся оцифровать систему спроса и предложения на рынке логистики с помощью платформы обмена грузов.

Его платформа объединяет грузоотправителей, агентов и водителей грузовиков, предлагающих решения для автомобильных перевозок. Стартап заявляет, что платформа снижает роль брокеров, делает некоторые из его активов, такие как грузовые перевозки — самый популярный вид транспорта в Деливери, — более эффективными и обеспечивает круглосуточную работу.

Эта оцифровка имеет решающее значение для устранения неэффективности индийской логистической отрасли, которая долгое время сдерживала рост национальной экономики. Плохое планирование и прогнозирование спроса и предложения увеличивает транспортные расходы, кражи, повреждения и задержки, как писали аналитики Bernstein в прошлом месяце в отчете о рынке логистики Индии.

Delhivery, которая сообщила, что доставила более 1 миллиарда заказов, работает со «всеми крупнейшими индийскими компаниями электронной коммерции и ведущими предприятиями», согласно его веб-сайту, где также говорится, что стартап работал с более чем 10 000 клиентов. На последнем этапе доставки курьерам выделяется площадь, которая никогда не превышает 2 кв. Км, что позволяет им выполнять несколько рейсов в день для экономии времени.

Аналитики Bernstein заявили, что TAM (общий адресный рынок) индийского логистического рынка составляет более 200 миллиардов долларов.

В конце прошлого года стартап заявил, что планирует инвестировать более 40 миллионов долларов в течение двух лет для расширения и увеличения размера своего парка, чтобы удовлетворить растущий спрос на заказы, поскольку все больше людей совершают покупки в Интернете в условиях пандемии.