 

Екатерина Климова рассказала о своей превалирующей миссии в жизни: “Дети для меня всё!”

30.05.2021, 20:20, Разное
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Популярная киноактриса Екатерина Климова недавно приняла участие в телепередаче “Однажды…” на канале НТВ, в рамках эфира которой поделилась некоторыми подробностями творческой и личной жизни. В частности, знаменитость отдельно остановилась на теме важности материнства в своей жизни.
Стоит отметить, что 43-летняя артистка является многодетной матерью и занимается воспитанием четверых наследников от разных браков, причем самой старшей дочери Елизавете уже исполнилось 19 лет, а младшей Изабелле – лишь пять. Самым главным жизненным приоритетом Екатерина Климова считает свое материнство, поэтому семье старается уделять максимальное количество своего ежедневного времени. “Дети для меня всё. Вопрос рожать или не рожать никогда не стоял. В моем сознании нет другого варианта. Я сначала женщина, которая по своим предназначениям на этой Земле должна стать матерью, должна выполнить свою функцию, а потом уже артистка”, – пояснила собственную позицию красавица.

К слову, звезда экрана считает свою работу довольно экстремальной и одновременно “эгоистичной”, поскольку плотный творческий график не позволяет планировать свое ежедневное времяпрепровождение с должной степенью уверенности. И, тем не менее, домашние мероприятия она считает однозначно превалирующим делом для себя. Даже допуская вероятность отвлечения от семьи из-за съемок или подобных мероприятий, актриса готова пойти на подобное лишь при отсутствии других компромиссных вариантов. ” Для меня жертвы – это не попасть на день рождения ребенка, я стараюсь не пропускать, но бывают разные ситуации. Дети выросли в этом, уже не знают, как бывает иначе”, – резюмировала кинозвезда.



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