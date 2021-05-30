Отель, где встретятся Путин и Байден, нашпигован прослушивающими и подглядывающими устройствами – Белковский

“Было объявлено, что этот саммит состоится 16 июня в Швейцарии, в Женеве, в отеле InterContinental. Вы будете смеяться, но лично я, Белковский, однажды остановился в отеле InterContinental в Женеве. Это было аж в 1994 году, в незапамятные времена. Это довольно страшноватый отель такого советского образца. Но если исходить не из эстетических, а иных приоритетов, он, конечно, вполне подходит”, – считает политолог.

Он отметил, что “именно там” в 1985 году впервые встретились на тот момент президент СССР Михаил Горбачев и тогдашний глава Белого дома Рональд Рейган в ноябре 1985 года “и с этого момента началось сближение Советского Союза и США”. И там же, по словам Белковского, “передавалась кнопка с надписью “Перегрузка” (то есть фактически “перезагрузка”) российско-американских отношений” при президенте США Бараке Обаме.

“Но главное, что этот отель, в принципе, находится недалеко от здания ООН – в нескольких минутах пешего хода от женевского здания ООН. И он абсолютно хорошо предназначен и предуготовлен для проведения мероприятий и для обеспечения безопасности. Он весь нашпигован разного рода прослушивающими и подглядывающими устройствами, и там легко гарантировать безопасность высоких участников по периметру”, – объяснил российский политолог.

По его данным, свободных номеров в этом отеле нет с начала второй декады июня до конца июня.

“Он полностью абонирован для проведения саммита и размещения как минимум одной из делегаций. Я не думаю, что обе делегации поместятся в одном и том же отеле. Но Владимир Путин, скорее всего, разместится именно там. Тем более, он вообще любит такого типа гостиницы, архитектурно напоминающие Дрезден периода его молодости – не старый Дрезден, а наш, советский Дрезден”, – сказал Белковский.

Контекст:

Саммит президентов США и РФ состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня, сообщали в Кремле. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”. Встречу Байдена с Путиным подтвердили и в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

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