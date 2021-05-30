 

NASA показало новый снимок центра Млечного Пути. Его собрали из наблюдений за 20 лет

30.05.2021, 20:18, Новости дня
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Это изображение охватывает более широкую плоскость галактики, чем опубликованные ранее снимки. Рентгеновские лучи, обнаруженные “Чандра”, выделены оранжевым, зеленым, синим и фиолетовым цветами, а данные с MeerKAT – сиреневым и серым.

Фото: nasa.gov

В агентстве обратили внимание на одну из галактических нитей, изображенных на снимке. В ней переплетаются рентгеновские лучи и радиоизлучение. Она направлена перпендикулярно плоскости галактики, а ее длина составляет около 20 световых лет, в то время как ширина – всего одну сотую этого размера.

Фото: chandra.harvard.edu

Как отметили в NASA, изучение этих нитей дает больше информации о галактических космических погодных явлениях. Космическая погода вызвана нестабильными явлениями, такими как взрывы сверхновых, близкими звездами, излучающими горячий газ, и выбросами вещества из регионов вблизи Стрельца A.

На сайте телескопа “Чандра” отмечается, что панорама галактики была составлена в результате 370 наблюдений в период с 1999 года по 2019-й.

ВИДЕОВидео: Chandra X-ray Observatory / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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