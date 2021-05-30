В ходе вакцинации украинцев от коронавируса есть определенные недостатки – Ляшко

“Мы приехали посмотреть, как идет вакцинация в пилотном центре вакцинации. Она проходит хорошо, все организовано. Есть определенные недостатки, они касаются именно того, что приходят люди в очередь не те, кто по звонку из приложения “Дія”, и это создает большую очередь, люди могут стоять по два часа”, – сказал министр.

Глава Минздрава выразил мнение, что “этот организационный момент” до следующей недели будет решен “и будет все работать не только в Киеве, но и во многих областных центрах, возможно, и не только в областных центрах будут такие прививочные центры”.

“Люди, которые получили вакцины, довольны. Медицинские работники истощены, перегружены, но все с улыбкой делают свое дело, все довольны. Поэтому думаю, что Украина движется к своей цели – вакцинировать как можно больше украинцев”, – подчеркнул Ляшко.

Комментируя работу прививочных центров в Одессе и Киеве, он описал разницу в их деятельности.

“В Одессе люди, которые зарегистрировались в приложении “Дія”, приходят по звонку. В Киеве же пришли и те, кто зарегистрированы в приложении “Дія”, но не получили звонка. И это привело к очередям [в столице]. Поэтому у нас просьба: внимательно следить за анонсами и приходить на то время, когда приглашают”, – заявил министр.

Контекст:

29 мая центры вакцинации открылись в Киеве и Львове, 30 мая – в Одессе.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На 30 мая в Украине сделали 1,14 млн прививок от коронавирусной инфекции: первую дозу получили 1 015 976 украинцев, обе дозы – 125 437.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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