“Лукашенко стал угрозой и для вас”. Тихановская и другие оппозиционеры обратились к белорусским чиновникам

“Хотим обратиться и к сторонникам демократических перемен и к тем, кто продолжает поддерживать режим. Не осталось никаких сомнений, что Лукашенко стал бесповоротно токсичен для международного сообщества. То, что народ Беларуси столько месяцев пытался показать, наконец стало очевидно всему миру. Но сейчас он стал угрозой и для тех, кто все это время был рядом с ним. Его необдуманные действия каждый день ухудшают положение всех, кто хоть как-то связан с властью в Беларуси: мы говорим о чиновниках всех уровней, бизнесменах и других”, – говорится в заявлении.

Оппозиционеры считают, что “больше некуда убегать от будущего, пора признать ответственность за него, решить этот кризис и остановить человека, ведущего страну в пропасть”.

“Это наша с вами общая задача, и только тогда мы сможем, наконец, строить долгосрочные планы и развивать нашу страну. Подавайте в отставку, присоединяйтесь к демократическим силам, на вас сейчас смотрит вся страна. В ваших силах не только вовремя уйти, но и восстановить закон в стране. Нам вместе строить Новую Беларусь. И начинать надо прямо сейчас”, – заявили оппозиционеры.

ВИДЕОВидео: Светлана Тихановская / YouTube

Контекст:

Тихановская, Латушко, Цепкало и Ковалевский находятся за пределами Беларуси, из страны они выехали в связи с преследованиями оппозиции.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

По состоянию на 28 мая 2021 года в Беларуси политическими заключенными признаны 450 человека, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попали под уголовное преследование после президентских выборов.

Украина, как и ряд других стран, не признала Лукашенко легитимным главой республики, а также осудила насилие против участников протестов в республике. В ноябре Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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