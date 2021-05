Мнение: Болгарский оружейный барон

У "Рыбаря" вышел отличный материал на тему владельца пресловутого склада в Врбетицах и прочих болгарах, которые в этом были замешаны.

Болгарский оружейный барон.

В апреле власти Чехии заявили, что агенты российской военной разведки могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014-м году. На воздух тогда взлетели 150 тонн боеприпасов и погибли два сотрудника компании Imex. Оружие принадлежало компании Emco болгарина Емельяна Гебрева. В прославившейся поисками «русского следа» исследовательской группе Bellingcat заявили, что ко взрыву приложили руку сотрудники Главного управления Генштаба России вместе с неуловимыми Башировым и Петровым. Те же люди, по словам, Bellingcat, якобы пытались в 2015 году отравить болгарского торговца оружием. Основной мотив — поставки оружия на Украину.

Впоследствии выяснилось, что Емельян Гебрев действительно причастен к поставкам на территорию западного соседа России, хотя и сам неоднократно давал путаные и противоречивые показания. Однако главная цель — возложить вину на Россию за взрыв складов семилетней давности — уже была достигнута. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Антитеррор» рассказывает о личности болгарского оружейного барона Емельяна Гебрева и объясняет, как торговец оружием стал жертвой собственных амбиций и болгарских политических игр.

Емельян Гебрев начал карьеру оружейного барона в начале 90-х в государственной оружейной компании «Кинтекс», тесно связанной с болгарскими спецслужбами. Через балканское государство тогда осуществлялись поставки оружия и боеприпасам в различные регионы мира — как правило, для нужд партизанских и сепаратистских (в зависимости от точек зрения) движений. В эпоху постсоциализма многие выходцы из околовоенной среды подались во все тяжкие. Среди них был и Емельян Гебрев.

Как пишут местные СМИ, на беспроцентный кредит от болгарского государства он в 1998 году создал фирму «Ширио», зарегистрированную в Лихтенштейне. Предприятие занималось различными коммерческими операциями: от импорта короткоствольного оружия под видом спортивного, которое в те годы было в почете у представителей болгарской организованной преступности, до поставок алкогольной и табачной продукции сомнительного качества под нужды оборонной промышленности. Такого рода сделки позволяли «Ширио» проворачивать сделки на десятки и сотни тысяч долларов. Болгарских оружейников в то время власти США подозревали также и в контрабанде наркотиков.

Уже в 1992 году Гебрев расширил масштабы и решил попытать счастья на мировом рынке. Болгарский предприниматель основал компанию Emco, экспортировавшую оружие в Африку, Индию и Пакистан. Emco пользовалась покровительством правительства премьер-министра Ивана Костова и к концу 90-х стала лидером в продаже вооружений среди болгарских частных фирм.

Примерно в тот же период Емельян Гебрев стал фигурантом еще нескольких событий. Например в 2001 году предприниматель временно лишился лицензии за попытку незаконно экспортировать патроны в Никарагуа. Вскоре после этого по вине Гебрева произошел другой казус: продав Пакистану 600 единиц ПЗРК «Игла», оружейный барон спровоцировал дипломатический скандал между Софией и Нью-Дели.

Имя Гебрева вскоре всплыло в другом инциденте: в 2006 году оружейный барон попытался незаконно вывести оружием из Македонии. Власти Скопье задержали три болгарских грузовика, набитых пулеметами MG-3 (югославские Zastava M53) и 33 советских минометов М-43. Оружие собирались экспортировать через Болгарию в третью страну, но официально по документам оружие должно было быть переплавлено на металлургическом заводе.

Инцидент в Македонии демонстрирует, какого качества оружие экспортировал Емельян Гебрев: преимущественно, старье с болгарских складов по цене металлолома. Качеством продукция не блистала.

В 2008 году взорвались склады боеприпасов в Челопечене близ Софии. По данным Минобороны Болгарии, Emco была одной из компаний, которые закупали на этом «оружейном супермаркете» артиллерийские снаряды. В силовом ведомстве признали, что внутри хранились просроченные боеприпасы.

Осенью 2011 года взлетел на воздух склад Emco недалеко от села Ловни Дол в Севлиево. Рванули снаряды калибров 122 и 152 мм, закупленные в Чехии. Вместо плановой утилизации боеприпасы продавали за границу в страны третьего мира, проводя по бумагам как «восстановленные».

Лицензии оружейная компания Emco временно лишилась только 25 июля 2017 года: формальным поводом стало нарушение правил хранения оружия и боеприпасов.

Были и другие взрывы: в 2015 и 2020 годах. После «чешских» разоблачений и заявлений Bellingcat болгарская прокуратура поспешила обвинить в них российскую сторону. Однако позиция компании Гебрева противоречит официальной линии прокуратуры: правоохранители считают, что оружие, хранившееся на складах, было предназначено для экспорта в Грузию с Украиной, тогда как в Emco это отрицают. О том, что Украина закупала неликвидные болгарские снаряды через Чехию, заявлял депутат Верховной Рады Украины Михаил Бондар.

Беря во внимание особенности биографии Емельяна Гебрева, условия хранения боеприпасов на теневых складах в Болгарии, схемы по поставке снарядов сомнительного качества на Украину из Чехии, то версия о самоподрыве склада Emco звучит достаточно убедительно. В болгарских оружейных кругах и вовсе подозревают, что Гебрев мог быть сам причастен к взрывам на собственных складах: в его интересах было скрыть информацию о содержимом и получить компенсацию. Например, осенью 2014 года на территории завода TEREM в Костенце на его складе произошел пожар, за которым последовал взрыв. Потом выяснилось, что Гебрев перестраховался и получил большую компенсацию.

«Даже если бы он реализовал продукцию, он бы не заработал столько», — добавляют инсайдеры.

В последние годы с помощью определенных СМИ Гебрев довольно успешно создал себе образ «жертвы». О том, что после взрыва складов компании Imex Group «пропало» оружие, которое якобы попало на черный рынок, сообщали и чешские СМИ. Таким образом успешно скрывалась «недостача» содержимого хранилища и улики.

Организовав поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликтов в Грузии и Украине, Емельян Гебрев нарушил нормы «Международного кодекса поведения в отношении поставок оружия» (принят ООН), принципы ЕС, где действуют различные эмбарго на поставку оружия в зоны конфликтов, и положения Вассенаарских соглашений 1994-1996 гг,, ограничивающие передачу оружия в конфликтные регионы. Как отмечает The New York Times со ссылкой на источник в Минобороны Украины, Емельян Гебрев продавал оружие по поддельным сертификатам конечного пользователя: оружие, предназначенное для Украины, по бумагам шло на экспорт в Таиланд. Подобное тянет уже на уголовное преступление.

Известен и ещё один эпизод нарушения эмбарго ООН со стороны Гебрева. Эксперты организации заявляли, что незаконно попавшие к боевикам, орудовавшим в ливийском Триполи, 120-мм минометные снарядыбыли произведены в Болгарии, компаниями «Арсенал» или «Дунарит». Последний Гебрев приобрел в 2015 году, тогда как с «Арсеналом» он тесно связан со времен темных сделок со стороны компании «Ширио» в начале 1990-х.

Болгарский оружейный барон поставлял оружие радикальным исламистам в Сирию: об это писала журналистка Диляна Гайтанджиева. В 2015 году выяснилось, что принадлежащая Гебреву Emco поставляла оружие сирийским боевикам на самолетах азербайджанской авиакомпании — и все это под патронажем ЦРУ. Самолеты зачастую следовали по маршруту Острава (Чешская Республика) — Овда (Израиль) — аэродром Насосный (Азербайджан). Острава — ближайший ко складу во Врбетице аэродром: именно там находится офис компании Imex Group, что позволяет предположить, что оружие для «Джебхат ан-Нусры»1 Гебрев хранил в Чехии, которая на тот момент считалась страной №2 по объемам поставляемого радикалам оружия.

Учитывая контакты Гебрева с украинскими и грузинскими партнерами, о которых постоянно вспоминают СМИ и болгарские правоохранители, нечистый на руку делец мог и вовсе поставлять боевикам украинское оружие — особенно, в свете подтвержденных украинских поставок боевикам «Исламского государства»1 в разгар боевых действий на Донбассе. Украинские дельцы и их западные кураторы могли перебрасывать в Сирию оружие и боеприпасы в неограниченных количествах: их пропажу можно было списать на войну на юго-востоке страны, а на деле вывести по выгодным американским контрактам для террористов. Еще в 2012 году украинское оружие у боевиков в Алеппо видели журналисты BBC.

Что бы ни привело ко взрыву склада Емельяна Гебрева в Чехии, содержимое не успело добраться ни до военнослужащих Вооруженных сил Украины, ни сирийских боевиков. Учитывая состояние боеприпасов, болгарский неликвид «третьей категории» вполне мог сдетонировать у них в руках.

После отравления Юлии и Сергея Скрипалей в британском Солсберри западные СМИ начали искать след российских спецслужб повсюду. Емельяна Гебрева, впавшего в 2015 году в кому вместе с сыном и руководителем одного из принадлежащих ему предприятий, тоже не обошли вниманием.

До появления расследования Bellingcat оружейный барон утверждал, что отравление, скорее всего, связано с попыткой получить завод «Дунарит». Это крупнейшее и самое прибыльное оборонное предприятие Болгарии. До 2015 года завод был частью бизнес-империи банкира Цветана Василева, который в 2014 году бежал в Сербию, обвинив в крахе своей империи правительство премьер-министра Бойко Борисова и своего прежнего партнера — олигарха Деляна Пеевского.

Причина покушения на Гебрева и проблем на его складах указывает на возможную причастность его конкурентов (при этом, не отметая заинтересованность болгарских властей в проблемах оружейного барона). Все проблемы начались именно с «Дунарита». Однако эту версию болгарская прокуратура даже не пробовала отрабатывать: Емельян Гебрев неоднократно пытался указать на то, что заказчики его отравления находятся в самой Болгарии.

«Исполнители болгарской атаки с применением "Новичка" могут быть ГРУ, но их руководители находятся в Болгарии. След ведет в высшие эшелоны власти», — говорится в заявлении EMCO.

Заявления EMCO о непричастности ГРУ к четырем покушениям на Гебрева тоже остались без внимания, поскольку прокуратура Болгарии уже назначила виноватыми русских.

«Сейчас фактически установлено, что такая вервия действительно имела место, и ее расследовали компетентные органы. Официальные выводы, категорически отвергающие эти обвинения, появились в специальном докладе еще 20 февраля 2020 года до официального заявления прокуратуры Ивана Гешева. Остается без ответа вопрос: почему генеральный прокурор приказал опубликовать утверждения, которые, как он знал, были ложными?

Расследование дела болгарскими и иностранными независимыми экспертами документально подтвердило, что за обвинительным приговором со стороны прокуратуры стоит Веселин Бушев, гражданин Болгарии. Имеется обширная информация о связях Веселина Бушева с окружением Деляна Пеевского, Бисера Лазова и других», — гласит заявление принадлежащей Гебреву EMCO.

Емельян Гебрев был отравлен в 2015 году после попытки приобрести «Дунарит» у Василева. На ключевой для болгарского оборонно-промышленного комплекса завод одновременно с Гебревым тогда претендовала фирма «Виафот», зарегистрированная в оффшоре на Британских Виргинских Островах. Если обратиться к уставным документам компании, то обнаружится, что ее собственником является адвокат вышеупомянутого Деляна Пеевского Александр Ангелов, который приходится сыном бывшему полковнику Госбезопасности Болгарии Параскеву Параскевову. И Пеевский, и Параскевов входят в ближний круг премьер-министра Бойко Борисова.

В болгарских СМИ утверждают, что премьер-министр Бойко Борисов пытался «подставить» Гебрева, назначив его крайним в деле о поставке болгарского оружия на Украину. Все дело в том, что Гебрев мог быть в числе теневых спонсоров предвыборной кампании будущего премьера: Борисов был заинтересован в молчании «приятеля», поскольку деньги ведь шли от незаконной торговли оружием. После 2015 года болгарское государство сделало все, чтобы отобрать завод у отравленного Гебрева. В 2017 году у принадлежащей оружейному барону EMCO временно отозвали лицензию, сорвав несколько контрактов, его самого обвинили в отмывании денег и отпустили лишь под залог. Прокуратура дала ход уголовному делу, обвинив Емельяна Гебрева в создании ОПГ. Одновременно продолжалось дело против предыдущего собственника «Дунарита» — Цветана Василева. Его адвокат Лазар Карадалиев был арестован в 2020 году за руководство преступной группой, занимавшейся отмыванием денег.

Бойко Борисов при всем своем лоске — такой же «человек из 90-х», как и сам Гебрев. Согласно обнародованной Wikileaks переписке посольства США в Болгарии с Государственным департаментом, до того, как занять высокий пост, Борисов был связан с авторитетными мафиози, участвовал в наркоторговле и теневых схемах по отмыванию денег.

Поэтому все происходящее с болгарским оружейным бароном является звеньями единой цепи. Бойко Борисов вместе с Деляном Пеевским зачищают нежелательных конкурентов и избавляются от лиц, которые могли бы пролить свет на их теневое прошлое. «Русский след» в этом деле позволяет отвлечь внимание общественности и создать нужный информационный шум. О прямой заинтересованности Борисова вместе с Пеевским в оружейных схемах Емельяна Гебрева свидетельствуют даже контракты ЦРУ. За право поставлять оружие из Болгарии боевикам в Сирию претендовали фирмы Transmobile Ltd. и Alguns Ltd.

Первая компания, Transmobile Ltd., принадлежит Добрину Иванову из круга Деляна Пеевского — он тоже в 2015 году пытался перехватить контроль над «Дунаритом». Собственник второй компании, Alguns Ltd., — Александр Димитров, бывший партнер известного болгарского криминального авторитета Бояна Петракиева по прозвищу «Барон». По словам самого Петракиева, он лично «рекомендовал Димитрова влиятельным людям, чтобы он вошел в оружейных бизнес».

Более того, перед отравлением Гебрева в 2015 году была сфальсифицирована дипломатическая нота МИД Болгарии посольству Азербайджана об экспорте оружия. Первоначальным экспортером тогда значилась EMCO Гебрева, однако в измененной ноте KO 194-45-1 / 30.04.2015 уже значились Transmobile Ltd. и Alguns Ltd., которые претендовали на завод «Дунарит» и оружейные контракты Гебрева с США. Данные исследования болгарского издания «Биволъ» указывают на то, что одновременно с двумя попытками отравить Гебрева 28 апреля 2015 года и в конце мая того же года на счет компании Transmobile Ltd. поступило три денежных перевода на общую сумму около одного миллиона евро. Отправитель траншей — еще один оффшор, находящийся на Британских Виргинских островах, компания Solidstar Worldwide.

Емельяна Гебрева сложно назвать жертвой обстоятельств в привычном понимании: на протяжении всей жизни заключая сомнительные сделки и проворачивая теневые схемы, оружейный барон стал жертвой собственных амбиций. История со взрывом складов в Чехии и череда покушений, как это ни парадоксально, лишь помогли репутации Гебрева, поскольку теперь все неудачи можно было свалить на российские спецслужбы. Учитывая заинтересованность властных кругов Болгарии, нежелание «независимых» расследователей из Bellingcat пролить свет на происходящее и сделать сколько-нибудь стоящее расследование не вызывает удивления.

Ключевой расследователь Bellingcat Христо Грозев известен болгарам как «дроп» (подставная фигура) все того же Деляна Пеевского — в 2011-2012 годах его обвиняли в попытках перехватить ряд болгарских СМИ в интересах олигарха. В переделе болгарского рынка торговли оружия «объективные» расследования Bellingcat о причастности российских спецслужб ко взрывам складов и отравлению Емельяна Гебрева служат лишь одной цели: скрыть происходящее в кулуарах и высоких кабинетах Болгарии от взгляда посторонних глаз.

А свалить вину на русских можно всегда: в это западный обыватель, напуганный постоянными новостями о ползучей «российской угрозе», поверит куда охотнее и быстрее. Ведь это нынче модно: во всем винить Россию.

