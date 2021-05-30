Мнение: Зелёные против рыбы, британский энергобаланс и проблемы у солнечной энергетики

1. Адепты зелёной религии уже практически убедили нас в том, что питаться обычным мясом грешно из-за испускаемых скотами газов. Теперь у человечества отнимают ещё и рыбу:

Употребление рыбы и рыбных деликатесов оказывает на планету разрушающее влияние из-за выбросов углерода. К таким выводам после анализа добычи морепродуктов сетями, портящими морское дно в огромных масштабах, пришел исследователь National Geographic Энрик Сала, пишет «Би-би-си».

Испанский биоокеанолог, ведущий исследователь National Geographic озвучил выводы о том, что вылов рыбы тяжелыми сетями, которые волочатся по морскому дну, пагубно влияет на климат. Этот самый распространенный в мире метод рыбной ловли, называемый донным тралением, разрушает ландшафт морского дна, в результате чего выделяется примерно столько же углекислого газа, сколько от всей авиационной промышленности.

При тралении дна в рыбной отрасли ежегодно образуется около одной гигатонны углекислого газа (два процента от мировых выбросов CO2). Авиация по всему миру в год генерирует в среднем 1,04 гигатонны или 2,5 процента общего объема выбросов диоксида углерода.

«Океан полон морских существ. Планктон, микроскопические водоросли и креветки миллионами лет накапливаются на дне после своей смерти. В состоянии покоя эти останки поглощают углерод, при взбалтывании — выбрасывают его», — пояснил доктор Сала.

https://lenta.ru/news/2021/05/25/rub/

2. В Британии ставят новые рекорды по позеленению энергетики:

https://recyclemag.ru/news/izza-shtormov-velikobritaniya-postavila-rekord-zelenoi-energii

Штормы в Великобритании позволили стране поставить рекорд по выработке чистой энергии. Сильный ветер утром 21 мая запитал электричеством больше половины Соединенного Королевства, пишет The Guardian.

Турбины ветряных электростанций страны за несколько часов выработали порядка 62,5 процента всей электроэнергии Великобритании. Предыдущий рекорд в 59,9 процента был в августе 2020 года после ураганов «Эллен» и «Фрэнсис». <…>

Независимый климатический аналитический центр Ember заявил, что в 2020 году возобновляемая электроэнергия в Великобритании впервые опередила производство ископаемого топлива. Организация отметила, что использование ветра, солнечного света, воды и древесины в качестве альтернативных источников энергии дало Великобритании 42 процента электричества, тогда как газовые и угольные электростанции выработали 41 процент от всего объема.

Что в этой новости умалчивается, однако, это то, что оставшиеся 17% приходятся на ядерную энергию (от которой отказываться не собираются), а подавляющая часть энергии от сжигания ископаемого топлива в Британии – это газ, порядка 11% – биотопливо (данные за 2019 год):

https://www.niauk.org/media-centre/blog/nuclear-continues-play-critical-role-uks-low-carbon-generation-mix/

Зелёная энергетика дорого обходится британцам. От знаменитого когда-то на весь мир английского угля, положившего начало промышленной революции, они почти полностью отказались. Нефть в Северном море заканчивается, и в 2010-х годах из нетто-экспортёра энергии Великобритания превратилась в нетто-импортёра, на уровне кризисных для британцев 1970-х годов:

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn04046/

Приходится импортировать дорогой, но экологически чистый газ (из Норвегии, России, США, Катара). Также в последние годы вырос импорт электричества:

https://www.statista.com/statistics/549158/net-electricity-imports-uk/

Наконец, небольшая доля сельхозземель выделена под выращивание биотоплива, что вносит свою лепту в подорожание продуктов для подданных королевы.

Пока что британские зелёные только способствуют углублению худшего за 300 лет экономического кризиса в стране. России такое положение дел выгодно, поскольку поддерживает высокие цены на продукты нашего экспорта. Даже уголь, – главное зло в мире зелёной энергетики, – оставшиеся в Британии угольные электростанции продолжают закупать в России.

3. Вероятно, британцы и далее будут пытаться увеличивать долю ветроэнергетики – до уровня Дании, где на ВЭС приходится чуть менее 50% выработки энергии. Однако это сделает британскую энергосистему крайне зависимой от погоды и грозит серьёзными блэкаутами. Дания, напомню, в отличие от Великобритании остаётся в ЕС, и датчан если что выручат экстренными поставками топлива и электричества соседние страны.

Какие ещё альтернативы у одиноких британцев? Засеивать всё больше и больше полей биотопливом? Это поднимет цену на еду и истощит почву.

Из «зелёных» вариантов остаётся солнечная энергетика, но она также погодозависима. Само существование термина «Туманный Альбион» подсказывает, что вряд ли солнечные панели станут волшебной палочкой для Великобритании. Кроме того, отрасль в этом году столкнулась с серьёзными проблемами:

https://lenta.ru/news/2021/05/24/corozel/

Производство солнечных панелей для возобновляемой энергетики впервые за десятилетие стало невыгодным. Цены на поликремний — ключевое сырье для источников «зеленого» электричества резко подскочили на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Стоимость ключевого материала солнечных панелей за последний год выросла в четыре раза. Цены на солнечные модули при этом увеличились на 18 процентов с начала 2021 года, тогда как за предыдущее десятилетие им удалось подешеветь на 90 процентов. По данным международной исследовательской компания, которая занимается солнечными фотоэлектрическими системами PV Insights, цены на поликремний достигли отметки 25,88 доллара за килограмм по сравнению с 6,19 доллара годом ранее.

Поликремний, который стал основной причиной кризиса в отрасли солнечной энергетики, один из самых распространенных материалов на Земле. Чаще всего его можно встретить в пляжном песке. Рост цен произошел из-за того, что солнечная промышленность стремилась покрыть ожидаемый всплеск спроса на панели, а производители поликремния не успевали выдавать такой объем сырья. Аналитики подчеркивают, что 2021 год может стать первым за последние 17 лет, когда произойдет откат в солнечной энергетике по всему миру.