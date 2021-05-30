Мнение: Разговор о том, хороший ли искусствовед Паола Волкова (или Про печать книг посмертно)

Это чужой пост из фейсбука, который я утаскиваю себе в норку, потому что мне показались любопытными некоторые сведения, которые сообщают люди в комментариях. Их имена я не буду указывать нарочно, во избежание комментариев формата "сперва добейся".

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В дружественном посте обсуждают лекции Паолы Волковой.

Решила привести пример ее фантастического пренебрежения к фактам, но сдуру прочитала полстраницы текста и теперь ору чаечкой и бегаю по потолку.

«Пантеон был задуман как храм всем богам. Сегодня это церковь Санта-Мария Ротонда. Пантеон строился более 10 лет (116–128 гг.) – сначала консулом Агриппой, а потом императором Адрианом Антонином. Есть версия, поддержанная историком, писателем Эберсом, что Адриан, большой поклонник греческого искусства, археолог, почитатель Платона, поддался влиянию христиан. Его телохранителем был сириец, красавец Антиной, приверженный христианским идеям и ценностям. Историческая молва приписывала ему намерение поставить в Пантеоне в одной из ниш первого яруса христианские символы веры. Но это намерение не осуществилось. В заговоре был убит телохранитель. Потрясенный и безутешный Адриан уехал в Грецию. Не бывает истории в сослагательном наклонении, однако в качестве гипотезы интересно предположить, как развивалась бы христианская история, открой Адриан первую официальную церковь в Пантеоне… Случиться же этого не могло, ибо другим был Замысел.

В нишах первого яруса Пантеона перемежались греко-римские боги с восточными, Зевс соседствовал с Митрой. Пантеон был необходим, т. к. Рим стал заложником своей имперской необозримости и того, что гражданство в Римской империи получали определенные группы варварских инородцев. Начиная с Тиберия и при императоре Караккале все жители империи стали ее гражданами. В дальнейшем национальная политика и политика гражданских правовых отношений становилась все более сложной и опасной для империи. Так что примирительный храм всем богам – Пантеон – был необходим. Со временем он утратил свое внешнее великолепие, но устоял во всех исторических катаклизмах. Его фасад сегодня скучно-серый. Он похож на нефтяную цистерну с прилепленным, как бы от другого здания, аттическим портиком. Но, как и встарь, основное эмоциональное впечатление производит интерьер. Идеальная полусфера опирается прямо на основание, на пол. Сегодня пол Пантеона даже отдаленно не напоминает первоначальную прекрасную «землю» храма.

Первый ярус посвящен всем богам, и боги доступны жертвоприношению верующих. Круглая площадь храма с простым доступом к алтарям – равноправие и политкорректность ханжеского Рима в отношении всех подданных. Все равны в империи в своей молитве к богу на родном языке. Хотя Зевс все-таки ближе к народу, и его алтарь выделяется величиной и красотой прямо против входа в Пантеон.

Между первым и вторым ярусами – широкий выступающий карниз, нарушаемый лишь нишей-конхой Зевсова алтаря».

Какой Пантеон мы потеряли, эх!!!

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КОММЕНТАРИИ

Она же не писала, она диктовала из головы, да? По памяти?

Да, конечно, это принципиальная позиция. Она не писатель, она аэд.

Большинство её книг изданы после её кончины, и к составителям есть вопросы.

Репутация этой женщины это такой типично русский феномен — бессмысленный и беспощадный, загадочный и в то же самое время абсолютно понятный. но всё-таки когда вполне вроде бы современные и образованные люди открывают рот и произносят ее имя, я вздрагиваю.

Это же чистой воды дионисийство – эмоция вместо смысла, звон меди вместо логики.

Возможно, разгадка популярности Паолы Волковой в том, что историю искусств она преподавала не в каком-нибудь заборостроительном техникуме, а во ВГИКе. И многие восхищенные студенты, когда выросли, начали распространять рассказы о том, какой она замечательный преподаватель, тончайший знаток и так далее. Конкретно цикл телефильмов "Мост над бездной", например, был снят по предложению режиссера и ее студента Андрея Зайцева (он потом снял хорошее кино "14+", уже, к счастью, без Паолы).

Ну, ей доверяли, люди вообще склонны доверять преподавателям. Как писал Борхес, "нет человека, который (вне рамок своей профессии) не был бы легковерным". А артистизм у нее был какой-то исключительный, упаковывала свои слова она замечательно, тут в обсуждении уже появилось несколько воспоминаний о том, какое яркое впечатление она производила. Ну вот с тех пор и несется – "Паола Дмитриевна", "Паола Дмитриевна", "такой прекрасный лектор", "такой знаток" (большинство ведь не склонно вникать и заниматься факт-чекингом).

Но это все хорошо, если понимаешь где ошибки, допущения и "неточности". Я лично не настолько это все знаю, чтобы видеть. так что остается только доверять рекомендациям.

В приведённом тексте столько ошибок и диких интерпретаций, что их перечисление и разбор потребовали бы примерно в пять раз больше места, чем сам текст.

Кто больше сделал для дискредитации профессии искусствоведа, чем Паола Волкова, назвать тяжело.

Какие тут хорошие люди. Обычно народ комментирует: "вы ей просто завидуете!!!!"

Я вот завидую. Не мог даже представить себе такого. Это же чистый, незамутнённый панковский гон. И это публиковали!

Это не она даже виновата. Бабушка Паола, действительно, была культовым персонажем для нескольких поколений не слишком образованных вгиковских выпускников, те классическим примером широко известного персонажа в очень узких кругах, но её пост-мортем культ создал вполне конкретный человек, руководящий большим тв-каналом. Это отличный бизнес-проект: многотысячные тиражи этой мути, промоутированные предсмертными записями её циклов каналом для интеллигенции. Те в большинстве своём это книги, которые она даже не писала – расшифровка бреда, снятого для её тв-циклов, без всякого критического осмысления и научной редактуры. Это такая фоменковщина от искусствознания. Из всех её Мостов в бездну только первый вышел при её жизни. Я не защищаю её, просто нужно понимать, что это бизнес-раскрутка мёртвого человека с дивидендами совсем другим лицам. Капитализация началась активная уже после её смерти, так что к массовому распространению её бреда она как бы и не причастна. Феномен её удивителен и ещё ждёт своих исследователей – большая жизнь, какое-то гипнотическое воздействие на очень одарённых людей, не столь уж малые заслуги в деле привлечения первостепенных личностей для чтения очень специфических курсов на ВКСР, оставшихся в истории русской гуманитаристики и вот такая посмертная «слава». Всё же никаких книг по всемирной истории искусства до своего восьмидесятилетия она не писала. По отзывам и воспоминаниям, она и в 1970-е часто несла чушь, но исключительно в устном жанре в очень ограниченной аудитории. Искусствоведом всея Руси сделали её уже помимо её воли «благодарные» ученики. Их интересует гешефт, и только. Обидно, что её образ теперь будет только и исключительно таким, и мало кто вспомнит, например, что именно ей мы обязаны возникновением мамардашвилиевских лекций об античной философии, например. Не самая простая штучка была Паола Дмитриевна, это факт! Много расспрашивал о ней тех, кто знал её задолго до появления на экранах ТВ, но так и не смог понять, чем так увлекала она Тарковского, Соловьёва, Сокурова, того же Мамардашвили… а хотелось бы… Скорее, цельного взгляда на ПД у меня так и не сложилось, хотя лично для себя я воспринимаю её как некую позднесоветскую мадам де Рамбуйе, она создала вокруг себя эдакий квази-салон, не по форме, а по смыслу, в котором она царила.

Это – "дионисийский экстаз", в терминологии Толстой. Но Ипполитов отдыхает. При этом она какие-то вещи вдруг интересно схватывает. Параллельно неся немыслимое что-то, запредельное. Но понимаешь, от ее лекций двойственное впечатление. С одной стороны – Остапа несло. И несло так, что глаза на лоб лезли. С другой стороны – она как-то таки талантливо и емко ухватывала суть важных культурных нарративов и умела найти формулировки. Была действительно харизматична. И, кстати, она не записывала вдохновенную х..ню, которую несла. Видно, отлично понимая, что несет х..ню.. Это записали почитатели, и очень зря.

Паола Волкова преподавала историю искусств на моем курсе во ВГИКе и я не перестаю тихо поражаться её обожествлению в России. Это в первый раз читаю что-то подтверждающее мои воспоминания: дамско-интеллигентный, извините, трёп.

Надо отдать ей должное: она умела будить и будоражить воображение своими рассказами. Для ВГИКа, может, самое оно. Для серьезного искусствоведческого заведения — вообще никак. Ее талант состоял в умении захватывать воображение и увлекать своим предметом.

Я тоже подумала, для вгика хорошо. Из замшелой скучной науки получить визуализацию образов эпохи, ощутить цайтгайст.

Ну хм, все то же самое можно делать, особо не перевирая факты, жизнь намного интереснее выдумки.

У Паолы Волковой много неточностей и ошибок. Но это все можно простить… Она прежде всего устный рассказчик, лектор. Больше устного творчества, чем работы с источниками, которая была, но потом растворилась.

Ну как бы неточности и искажение фактов вещи разные.

Почему это можно простить? потому что голос красивый?

Не согласен. Нельзя простить ошибки. Теряется доверие ко всему остальному.Профессионал не имеет права ошибаться в фактах.

Я никогда до этого не слышал ничего о Паоле Волковой, кроме того, что она дружила с Мамардашвили. А сегодня вот почитал то, что она писала и публиковала про античность. И там не ошибки, а сплошной злокачественный бред. И об этом надо говорить обязательно, потому что для кого-то этот бред может оказаться единственным источником представлений об античности. А обман доверившегося — одно из самых тяжёлых преступлений.

Понимаете, Паола была авторитетом и очень интересным устным рассказчиком. Ее проблема в том, что устные лекции завели слишком далеко, они стали чем-то отдельно живущим… Послушать можно, но, как во всем!!! искать самому надо. У Паолы есть искры и в этом суть ее наследия. И я бы не копала.

Это все понятно. Но выкапывать ее не стоит.

Выше в комментариях рассказывают, что ее выкопали для монетизации другие люди и уже после ее смерти. И, возможно, она бы не издавала то, что издано. Это очень печально.

Да, я была тоже озадачена ее лекциями о голландском искусстве. Много неточностей и ошибок. Посчитала это «устной историей» = перманентный лектор, проговаривавший все сотни раз и уже отошедший от источников. Увы, это так.

Извините конечно, но почему вы так напираете на её авторитет? Да, она была выездная, могла посещать культурные места и потом об этом рассказывала, это круто, но она так это переиначивала на свой лад, что у определённой части людей это могло лечь на благодатную почву и сильно хорошо взойти. Я слушала её лекции, но я абсолютный ноль именно в искусствоведении, я занималась творчеством, валянием , шитьём. И слушала лекции, когда она упоминала художников, скульпторов, я просто гуглила музеи, ставила галочку на гугл-картах, чтобы поехать и посмотреть воочию. А если бы я запоминала сказанное? Боже, это какой же шок ждал бы меня в Италии?

Были, были у меня подозрения, что эти восторги вокруг Волковой надо делить на четыре…

На двадцать шесть, минимум, если про фактологию.

Как тут выше заметили, это дионисийский экстаз. То есть это надо слушать как музыку, и ни в коем случае не вдумываться в смысл.

Изучала историю искусства в РГГУ. Нас несколько преподавателей предупредили, чтобы не слушали и не читали Паолу Волкову до полного прохождения курса.

Почему, объясняли так: после курса вы хотя бы частично будете понимать, где там факты художественной культуры, а где миф.

Получила я эти знания и несу знакомой, которая недавно делилась, что слушает интереснейшие лекции Волковой из ВШЭ про искусство Древней Греции. Говорю, мол, ты знаешь, учёные люди говорят, не все там верно. На что она мне отвечает замечательной фразой, после которой я многое поняла про популярность Пауолы Волковой: "А мне не важно, что там есть неточности. Главное, что она влюбила меня в Грецию!!!“.

Волкова, которую здесь обсуждают, давно мертва. Так что ваша подруга слушает какую-то другую Волкову.

Лекции той самой Паолы Волковой которую обсуждают есть в записи в ютубе. Один из знаменитых циклов она прочитала для вышки, эти лекции выложены в открытый доступ, о них и речь.

И этот поток не остановить – троды плудов Волковой рекомендованы для подготовки к всероссу по МХК. Вот где ужас-то.

А вот это очень плохо.

С этим надо что-то делать, как-то выходить на высокие бюрократические кабинеты. Это ж борщевик, бляха-муха.

Паола Волкова как Гумилёв – ценна своим вдохновенным моделированием реальности. Она преподавала киношникам, а им именно это и нужно было.

Она мне так рассказывала про Симоне Мартини, что я обнаружила себя живущей в Сиене. Это та самая набоковская рассказчица, которая волшебница. Ее странно рассматривать как источник знаний. Но слушать ее – настоящая магия, хотя она говорила, что читает лекции как тетка на кухне, простым языком, это были самые красивые лекции в моей жизни. Она учила сторителлингу, видеть и показывать что для нас бесценно. Никогда это не было догматическим. Агрессивным, обличительным, упивающимся своей правотой. И потому любима многими. Она не была историком ни разу, она просто строила свои рассказы ни на чем не настаивая, приглашая к разговору. Она верила и я это разделяю, что искусствоведы, раз уж они за красоту, они сами красивые во всех смыслах люди. Я от неё ни о ком дурного слова не слышала. И мне сейчас неловко, вы уж простите.

Нет, не прощу. Вы пытаетесь читать мне мораль. Давайте и я вам тогда ее прочту: лекции нужны для передачи знания. Не для того, чтобы красоваться и насладиться звуком собственного голоса. Не для прочих целей. Никакой передачи знания в этом случае нет, а есть передача бреда с частичным индуцированием окружающих. История и история искусств – это не вопрос веры. Это наука, опирающаяся на факты. Искусствоведы (физики, филологи) не должны быть красивыми – люди вообще никому ничего не должны. И нет, они "не за красоту", как математики – не за цифры.

С дурными словами вы пришли сюда, не я. И если вы не видите разницы между дурными словами и констатированием фактов, что у Волковой в том, что она говорит, реальность и не ночевала – то это ваша проблема. Будьте добры – не перекладывайте ее на меня.

Я хотела бы видеть ваше лицо, когда вы бы сдавала экзамен в любой приличные вуз по ее лекциям и получили бы банан. и ваша жизнь бы была порушена. а все почему- потому что такие лекторы профанируют знание. Ее можно заслушаться – вот так аргумент. Ахринеть.

Ну то есть дело в эмоциях, а не в фактах. Но может если хочется эмоций – лучше в театр или в кино?

А Вы разве не заметили, что в мире именно так все работает-форма давит содержание. Люди не слышат ЧТО, но реагируют на КАК. Много раз проверяла. Вдумчивых очень -очень мало. Плюс она так держит себя НАД всеми, что многие просто боятся подумать, что что-то не то.

Харизма вообще опасная штука.

Мало от кого меня так передергивает. Как-то целый семинар посвятила разоблачению.

Кстати, вот сейчас прям жуткий флешбэк, сто лет не вспоминала: меня однажды попросили записать курс лекций «чтобы как Паола Волкова». Я честно сказала, что не смогу и сразу поняла, почему меня заказчик смущал.

Ну Паола была женщиной неимоверной харизмы и лекции вела как отдельный жанр – практически художественный стендап, мы сидели зачарованные, а факты или историю совсем не воспринимали в научном понимании и не ждали этого совсем (ничего не запоминалось, но энергия и вдохновение передавались). Она умела видеть красоту и показать ее. Она привезла нам Тонино Гуэрру, а тот большой художник и поэт, она сделала из Хамдамова Хамдамова (а тот Литвинову), это такая бессознательная передача, совсем не про рацио и факты. Она же кстати, позвала в Москву и поддерживала Мамардашвили, а он вполне себе большой мыслитель, и Тарковскому уехать она помогла. Такая наша Гертруда Стайн без салона, за то и любима).

В этом смысле издание на бумаге скорее вредит ей, как мифу и человеку.

Да, я даже не уверена, хотела бы она издания этих книг. Разве что «мои фантазии об искусстве» и то с заметной редактурой. Грандиозная была женщина.

Поле знаний у нее, конечно. широкое, это видно.

Несомненно, Лора (Элеонора) Гуэрра – причина, по которой Тонино был связан с Россией, они вместе тоже как отдельное произведение искусства смотрелись – когда он рассказывал, а она переводила, великолепный дуэт, но это Паола, которая пригласила к студентам ВКСР и вгика его и сделала это традицией (каждый приезд их в Москву – нам мастер-класс) и вела эти встречи часто Паола.

Насчет "сделала", "позвала" и "поддерживала" я бы предложил быть аккуратней в определениях.

Я как-то включила ее лекцию, к которой было всторженное благодарственное предисловие со словами "великолепная и легендарная" и минут через десять выключила в полном недоумении. Кто-то оказал ей дурную услугу, все это записав и издав. Причем у нее среди откровенной пурги были интересные и довольно точные наблюдения, но они, блин, тонули в этом полете фантазии.

А как в советские времена приходилось писать? Всё из третьих рук. Академия Наслышки, как у великого Рабле.

Выездная виза. Это моя давняя идея про искусствоведение по чёрно-белым репродукциям и история по тюремной библиотечке. Это скорее печаль наша и тяжёлое наследие.

Лекции Паолы Дмитриевны во ВГИКе – театр одного актера. Яркие, главное было не задумываться. Особые энтузиасты стенографировали ее мысли, а потом в библиотеке института сравнивали ее цитаты. И всегда выходило противоположное:). Но ее теории были стройными и произносились всегда уверенно. Я любила ее парадоксальные выступления – она поражала своими украшениями из серебра, советами сохранять свое биополе в метро, например, скрестив ноги и руки (создав на себе кольцо) или – помнить, что символ жизни человека идентичен сердцу крокодила:). Кто видел это сердце? Почему именно крокодила?! – никто не спрашивал:), но воспринималось как очередная забава. Но кроме этих изречений и прочего популярного баловства московских салонов 70 -х годов, Паола Дмитриевна своим студентам оставила и свое понимание искусства: "каждая картина это как коридор. Насколько ты готов его пройти, насколько тебе хочется его пройти, настолько и будешь разбираться в смыслах художника".

Паола Волкова была реинкарнацией Елены Блаватской. Это мое глубокое убеждение. Глубочайшее.

Когда я начала сама читать лекции по истории искусства, мне пришлось просто пробиваться через поклонников Волковой, фанатов. И мой ужас перед ее выдумками совершенно не с кем было разделить. Сейчас, через много лет, прочла ваш пост и улыбаюсь.

Очень важно донести это до таких как я. Я ее слушала и ничего не подозревала.

Я тоже пробивалась, в дружеском посте, откуда все началось, уже пришли оскорблять за то, как посмели про Волкову так говорить. Ну в общем я конечно думаю что она зажигает искру интереса и хорошо, но все равно надо проговаривать, что не стоит ждать от лекций фактов – это такой параллельный несуществующий мир.

Да, артистизма у неё не отнять. Но и только. Все эти наложения музыки и заламывание рук не для каждого, мягко говоря.

Она интересно врала, системно, создавая вообще параллельный мир. Я в свое время прослушала ее лекцию о Риме – это удивительное было дело. И народ трепетал от восторга, причем уважаемые, известные люди театра и кино.

В своё время, читая о святом Франциске, тоже ужаснулась. Поняла, что больше времени тратишь на проверку фактов, чем извлекаешь пользы. Помню, там было какое-то очень неточно приведённое, практически неузнаваемое название, и для меня было большой загадкой, как могли редакторы-корректоры вообще пропустить культурологический текст с несуществующими словами.

Я как-то отважилась включить лекцию о древнем Китае, но не смогла. Там и текст-то был ужасный, но интонация (которая, кстати, и на бумаге очень слышна) просто чудовищная. И я так и не поняла, зачем Волковой понадобилось лезть в тему, в которой она вообще не разбирается?

(…) У Льва Гумилева не было никакой философской школы. Были знаменитые родители, нахватанность по кружкам и тюремная библиотечка. Они с Парой очень похожи и она считала его одним из своих учителей. Я-то считаю что теория пассионарности кроме ее ненаучности сыграла очень плохую роль в истории современной России. Но вот метод домысливания и фантазий на месте фактов тут точно гумилевский.

Да, я сегодня залез в биографию Волковой и с восхищением обнаружил, что к значительным своим достижениям она относила организацию лекций Л.Н. Гумилева и Георгия Гачева.

Философская школа Гумилева это евразийство, к биологии, географии, этнографии, востоковедению (да и ни к какой науке) оно не имело никакого отношения, но хотя бы успело сформулировать постимпериалистические подходы.

Это, наверное, похоже на ситуацию, когда айтишники убивают себя фейспалмами на голливудских фильмах про «хакеров», а нормальные люди косятся с непониманием. Кошусь с непониманием.

А я вот только что посмотрела часть последнего KUJI, а там Евгений Жаринов, не знаю, кто он, но он в ряду выдающихся преподавателей ВГИКА перечисляет Мамардашвили и Волкову.

Паола была чудесной сказочницей. Её истории никак не соотносились с объективной реальностью, но были полны очарования.

Нет смысла, в данном случае разбирать фактические неточности и неряшливости по косточкам, важен метод. Как мне кажется, тут имеет место своего рода искусствоведческий китч. Есть несколько определений того , что такое китч, и одно из них такое: китч имитирует ВОЗДЕЙСТВИЕ настоящего художественного произведения или интеллектуального продукта (Гринберг) . То же и здесь: не занимаясь историей искусства профессионально некоторые авторы имитируют рассказы историков искусства со всем, что в них замечательного: исторический фон, формальный анализ, внутренняя драма, описание формальных эффектов. Чего-то такого можно подвезти и не будучи профессионально в материале, и это всегда действует на публику и в то же время всегда ужасная ложь от первого до последнего слова. Сказанное основано на процитированном отрывке и на феномене искренней народной любви к автору.

Мне кажется, тут важна эмоция и накал. То есть, очень многим людям вообще не важен смысл, факты, логика, а важно чтобы с огоньком, с эмоцией – и это настолько невербальные подход и оценка, что я на этом месте в размышлениях о феномене останавливаюсь в сумрачном лесу, начинаю плакать и проситься на ручки.

Ну вот вот, это и есть китч. Воздействовать на аудиторию до слез, собирать аплодисменты.

А что касается Волковой, то повторю свой комент у Оксаны: в советское время историки и искусствоведы писали много мифов. Времена такие были. До сих пор не все мифы развенчаны, Ледовое побоище, например, придумал Эйзенштейн, но мало кто об этом знает. Все было подчинено идеям марксизма-ленинизма и политике партии. Когда историки стали преподавать не только Ленина и Маркса, Паола Дмитриевна была уже очень пожилым человеком, да и преподавала она Тарковского и историю театра во ВГИКе. Не знаю, остались ли еще специалисты по Тарковскому ее уровня? Потом она сделала цикл «Мост над бездной», очень увлекательно прочла его на ТВ, но она это делала для широких масс, не для искусствоведов. Она училась у Гумилева и часто подводила философскую основу под теорию искусства, а не исторические факты. Она уже давно умерла, может не стоит ворошить ее кости? Расскажите лучше свою версию, это будет очень интересно послушать, тем более, что вы учились в Италии. А Паола Дмитриевна пусть покоится с миром.

Простите. я не понимаю, почему "широким массам" нужно нести чушь и ахинею, а искусствоведам – вроде как уже нельзя. Я правда не понимаю принципа деления информации на элитарную и неэлитарную. Мне кажется, чушь нельзя рассказывать никому – ни широким массам, ни узким, ни дилетантам, ни профессионалам. Книги Волковой издаются большими тиражами, ее лекции до сих пор смотрит много людей и считает что вот это – искусствоведение. А это – не оно вовсе.

Я просто хотела отметить, что Волкова умерла почти 10 лет назад, она уже давно никому и ничего не рассказывает. Зачем пинать мертвого льва?) Полно ныне здравствующих историков и искусствоведов, и не все сходятся во мнении.

"Покоится с миром" – ну как бы в любом книжном магазине например в Петербурге в разделе "История искусств" в центре по пол стеллажа с ее книгами. Видео ее программ залиты на всякие образовательные сайты. Ее рекомендуют в школах и так далее….

исать о том, что рассказ о Дюрере – это чушь и не основана ни на каких фактах – это не "плясать на костях". Говорить о том, что у лектора в рассказе про Пантеон – сплошная безумная фантазия, не имеющая ничего общего с источниками, историей и действительность – это "не пинать мертвого льва". Люди эту чушь продолжают читать и принимают за правду. И они платят за эту чушь деньги. Мне очень жаль, что вы не можете отличить обсуждение лекций Волковой от обсуждения ее самой. И просто замечу в сторону что переврать все, что только можно – это не "мнение". Мнение – это у подруги на кухне обсуждение платья. А просветительская лекция – это как бы просветительская лекция. И нет "моей версии" и прочих версий – есть факты. Они для все совершенно одинаковые.

Мне еще за этой вдохновенной чушью помимо моей воли чудится какое-то тотальное неуважение даже не к фактам – бог с ними, мало ли кто лажается, а к художникам, памятникам и так далее. Вроде она пытается привлечь к ним внимание, но в той параллельной реальности которую она строит какое-то запредельное ими пренебрежение.

Вы хотите бороться конкретно с Волковой или со всем советским искусствоведением? Зачем? То что Волкову издают и переиздают, ну дык спорьте с современниками в России, зачем они это делают. Мне кажется, что гораздо продуктивнее рассказать то, что вы считаете исторической правдой, чем спорить с теми, кто вам уже не ответит. Я бы не стала.

Потому что к реальным художникам это не имеет отношения, а они заслужили внимания к себе. Придыхание и восторженные эпитеты рядом с именем художника не означает ни уважения, ни внимания… И не стоит отождествлять эти тексты с со всем советским искусствознанием: оно было разное, да часто под гнетом всякой идеологии и так далее, что не исключало ни ответственности, ни добросовестности.

А разве это не то, что она делала? Именно что привлекала внимание к художникам. Если вы про Дюрера, то я видела ее рассказ на 10 минут по ТВ по гравюре Меланхолия. Мне показалось, что там как раз были одни экивоки в сторону таланта художника. А что касается самой гравюры, дык уже не одна диссертация написана и еще будет много, и у каждого свое видение. Как можно за 10 минут объять необъятное? Главное, что Волкова популяризировала искусство. В стране рабочих и крестьян это было немало!

И повторю еще раз – неважно, кем была Паола Волкова. Я с ней не была знакома и не могу это обсуждать. Но ее лекции в том виде, в каком они существуют (изданы и напечатаны) – это чудовищная чушь, потому что в них переврано буквально все.

Она была дружна с Мамардашвили и Тарковским, Феллини и Тонино Гуэрра, и на ее похороны пришли величайшие люди. У нее было особое прочтение, и она абсолютно никогда ничего не писала как историю искусств. И преподавала ровно художественный метод и ровно режиссерам. По крайней мере во ВГИКе.

Ну может она не была в профессиональном сообществе ученых-искусствоведов и была прекрасной и выдающееся в чем-то другом. А теперь остались лекции, которые в качестве учебника искусствоведения непригодны.

Я вставлю свои пять копеек. Я – дилетант, но благодаря лекциям Паолы Волковой, мне очень захотелось узнать больше о предметах её лекций. Читать, смотреть, ездить. И уже плевать, что многое неправда. Это забывается, а интерес к искусству остаётся.

Это хорошо. Вдохновлять может и танец на тему картины, и стихи, и музыка, и Дэн Браун и все что угодно. Проблема здесь в том, что эти тексты маркируются как искусствознание, поляризация науки и вот с этого ракурса – это дичайшая профанация. Позиционировали бы эти тексты как, например, белые стихи на тему искусства, разговор бы шел только о вкусах, а так…