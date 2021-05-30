 

Мнение: Туалетная провокация

30.05.2021, 19:46, Разное
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Враги России провели спецоперацию по очернению светлого облика страны, создания репутации, что в России не думают о детях, что туалеты в российских школах – ничуть не лучше туалетов в бараках колоний.

В организации провокации чувствуется рука ЦРУ, Ми-6 или Массад….  И провокация удалась. Организатором конкурса на самый скверный школьный туалет понаприсылали сотни фотографий. И были выбраны лучшие из худших школьных туалетов, которые обещают отремонтировать.

Меня в этих фотографиях больше всего поразило, что до сих пор, в 2021 году (!!!!) в школах России все еще есть такие туалеты, в которых нельзя уединиться, а справлять нужду можно исключительно коллективно, рядком…

Неужели это правда? Неужели это не фотошоп? Неужели в школах России до сих пор есть такие туалеты?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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