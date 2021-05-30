Мнение: Туалетная провокация
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Враги России провели спецоперацию по очернению светлого облика страны, создания репутации, что в России не думают о детях, что туалеты в российских школах – ничуть не лучше туалетов в бараках колоний.
В организации провокации чувствуется рука ЦРУ, Ми-6 или Массад…. И провокация удалась. Организатором конкурса на самый скверный школьный туалет понаприсылали сотни фотографий. И были выбраны лучшие из худших школьных туалетов, которые обещают отремонтировать.
Меня в этих фотографиях больше всего поразило, что до сих пор, в 2021 году (!!!!) в школах России все еще есть такие туалеты, в которых нельзя уединиться, а справлять нужду можно исключительно коллективно, рядком…
Неужели это правда? Неужели это не фотошоп? Неужели в школах России до сих пор есть такие туалеты?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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