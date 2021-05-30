Партия Саакашвили прекратила бойкот грузинского парламента

Политсовет крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, принял решение прекратить бойкот парламента, длившийся семь месяцев.

«Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти», – цитирует «Интерфакс» председателя ЕНД Никанора Мелию.

Он добавил, что ЕНД не подпишет документ о выходе из политического кризиса в Грузии, который поддержали правящая партия и другие оппозиционные силы.

Напомним, оппозиция получила 60 из 150 мест в парламенте в результате выборов, состоявшихся в октябре. Оппоненты власти заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы и объявили бойкот парламенту. В апреле все оппозиционные партии, кроме ЕНД, вошли в парламент, подписав документ, подготовленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем.