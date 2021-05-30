Партия Саакашвили прекратила бойкот грузинского парламента
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Политсовет крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, принял решение прекратить бойкот парламента, длившийся семь месяцев.
«Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти», – цитирует «Интерфакс» председателя ЕНД Никанора Мелию.
Он добавил, что ЕНД не подпишет документ о выходе из политического кризиса в Грузии, который поддержали правящая партия и другие оппозиционные силы.
Напомним, оппозиция получила 60 из 150 мест в парламенте в результате выборов, состоявшихся в октябре. Оппоненты власти заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы и объявили бойкот парламенту. В апреле все оппозиционные партии, кроме ЕНД, вошли в парламент, подписав документ, подготовленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
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