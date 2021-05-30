 

Партия Саакашвили прекратила бойкот грузинского парламента

30.05.2021, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политсовет крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, принял решение прекратить бойкот парламента, длившийся семь месяцев.

«Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти», – цитирует «Интерфакс» председателя ЕНД Никанора Мелию.

Он добавил, что ЕНД не подпишет документ о выходе из политического кризиса в Грузии, который поддержали правящая партия и другие оппозиционные силы.

Напомним, оппозиция получила 60 из 150 мест в парламенте в результате выборов, состоявшихся в октябре. Оппоненты власти заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы и объявили бойкот парламенту. В апреле все оппозиционные партии, кроме ЕНД, вошли в парламент, подписав документ, подготовленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 52 тыс. человек

05.12 / Госдеп подтвердил блокировку Конгрессом США поставок вооружений Турции

29.04 / ЕП утвердил внесудебное удаление террористического контента за час

27.07 / В начале учебного года в российские школы направят медработников

16.02 / ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма»

17.01 / Колонии обязали сообщать об освободившихся заключенных с опасными заболеваниями

27.06 / La Croix – канадские экс-дипломаты и парламентарии призвали отменить экстрадицию финдиректора Huawei в США

18.09 / Кремль оценил эффективность мер против коронавируса

10.03 / Обманщики и сами легко обманываются

27.03 / Американский вирусолог заявил, что COVID-19 создали в лаборатории Уханя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика