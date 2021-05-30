 

Володин заявил о попытках ЕП навязать Байдену повестку по России

30.05.2021, 19:40, Новости дня
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Европарламент навязывает президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с главой РФ Владимиром Путиным и пытается вклиниться в диалог двух лидеров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов РФ и США. Ряд заявлений из Брюсселя уже прозвучал, Вашингтону предложен и проект совместного заявления, чтобы выступить с ним 15 июня, накануне саммита», – отметил спикер в Telegram-канале.

При этом призывы Европарламента свелись «к уже набившим оскомину тезисам о «враждебных действиях» со стороны РФ и необходимости ужесточить санкции в отношении Москвы и Китая», констатировал Володин.

«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным», – отметил политик. 

По его мнению, Европарламент хочет оказать давление и создать для встречи негативный фон – с расчетом самим набрать политические очки, «потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов».

«Безответственная позиция. Потому, что, пытаясь сорвать возможные российско-американские договоренности, европейцы рубят сук, на котором сидят. Забывают, что от отношений РФ и США во многом зависит мир и благополучие на европейском континенте», – уверен Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что проект заявления Европарламента, которое предложено принять 15 июня, направлен не на защиту прав человека и демократии.

«Жалкая попытка напомнить о себе, вклиниться в диалог. В политике авторитет и уважение не заработать, если не предлагать позитивную повестку и не строить отношения на принципах открытости, взаимности, отсутствия двойных стандартов. И требовательности, прежде всего, к себе», – считает Володин.

Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом». 

Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». 



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