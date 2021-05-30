Урок блатного

Сотни севастопольцев протестуют против строительства ИВС вместо школы и детского сада.

Жители Севастополя вторую неделю выходят на акции протеста против строительства полицейского изолятора на мысе Фиолент. Люди требуют отмены решения местных властей о строительстве, проведения публичных слушаний и возведения совсем иной инфраструктуры — например, детского сада, которого здесь нет.

Местный житель Александр Кривченко рассказал «Новой газете», что члены жилых кооперативов уже неоднократно обращались к региональным властям, просили построить детский сад, школу, дороги. Просили, чтобы им выделили школьный автобус, ведь добираться до ближайшей школы от Фиолента нужно больше часа.

— Получается, давайте начинать с тюрьмы, а потом строить рядом социальные объекты. Но что можно построить рядом с ИВС? Садик? Школу? Или винно-водочный магазин? По нормативам, вокруг изолятора должно быть 100 метров охранной зоны, а ближайшие дома с пропиской — через шестиметровую дорогу. Это единичный интерес МВД, он не может превысить интересы тех, кто здесь проживает.

Проблемы Фиолента тянутся еще с украинских времен. В нулевых годах дачные участки на побережье стали постепенно превращаться в коттеджные поселки. С красивым видом из окон, но без какой-либо инфраструктуры. При РФ застройка лишь интенсифицировалась. Сегодня Фиолент — де-факто полноценный жилой район с 30-тысячным населением, но по-прежнему без каких-либо благ цивилизации.

19 мая на место будущего строительства для встречи с журналистами приехал начальник севастопольского УМВД полковник Павел Гищенко. Как рассказал «Новой газете» председатель местного территориального общественного самоуправления Александр Бобков, полицейский просто изложил свою позицию прессе, после чего сел в машину и уехал.

Диалога с жителями не получилось. Людей, которые пытались подойти к полковнику и задать ему вопросы, просто не подпустили к нему полицейские.

За пять минут Гищенко рассказал журналистам, что УМВД на Фиоленте принадлежит участок площадью 10 га, при этом ИВС займет «лишь его десятую часть». Оставшуюся землю, по словам Гищенко, полицейские готовы вернуть городу под строительство соцобъектов. «Правительство само решит, что строить на этой территории», — уточнил он, пообещав «поделиться» с местными жителями коммуникациями, которые подведут к служебным зданиям.

Местные жители протестуют против строительства ИВС. Фото: Маргарита Пронина

Обещания полковника севастопольцев не устроили. «Зачем врать [насчет коммуникаций], если они и так по Федеральной целевой программе развития Крыма будут [построены]?» — говорит Александр Бобков. По его словам, ИВС будет вплотную примыкать к пяти кооперативам, в которых постоянно живет не менее 300 семей, в том числе 150 детей. «Люди не хотят, чтобы их дети видели автозаки у своих домов», — отмечает он.

Спустя два дня после приезда Павла Гищенко на акцию против строительства ИВС вышло более 300 человек. Они держали в руках плакаты: «Нам нужен садик, а не тюрьма», «Нет СИЗО в жилом районе, даешь школу, садик и медпункт». Собравшиеся отметили, что

в Севастополе до сих пор не принят российский генплан. А по действующему украинскому участок под ИВС — это зона рекреации.

По словам Бобкова, против строительства изолятора выступили члены 11 кооперативов. Обращения с просьбой перенести строительство с пятью сотнями подписей отправлены в администрацию президента, губернатору Михаилу Развожаеву, в севастопольскую прокуратуру и МВД. Жители предлагают альтернативное место для изолятора — вдали от домов, около заброшенного днепровского гидроузла № 4 в Инкермане. Изначально строить ИВС планировалось также в Инкермане, но в непосредственной близости от жилых домов. Планы пришлось поменять из-за протестов.

Фото: Маргарита Пронина

25 мая губернатор Михаил Развожаев во время отчета перед Законодательным собранием заявил, что не поддерживает жителей Фиолента, и более того: предложил разобраться, действительно ли протестующие — севастопольцы. «Это должен быть партнерский разговор, чтобы планировать и делать, люди должны стать жителями города и плательщиками налогов и выполнять требования законодательства», — сказал глава региона.

«Мы в шоке от заявления губернатора, — говорит Александр Бобков. — Какая может быть реакция, если нас по факту за людей не считают? За севастопольцев. «Кто вы такие?. Надо все-таки думать, что говоришь. Впечатление, что губернатор тут никогда не был и не знает, о чем идет речь».

Надежда Исаева

—