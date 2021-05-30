«Просто нужно каждый день это делать!»: видео, как девушка убирается, получило много противоречивых откликов в Сети

Мама двоих детей Эмми Рашель (Австралия) опубликовала видео, на котором она убирается в спальне, и получила массу критических замечаний. Девушка огорчена, ведь она всего лишь хотела поделиться несколькими лайфхаками по наведению чистоты, а вместо этого столкнулась с негативной реакцией комментаторов. Постараемся разобраться, кто прав.

Секреты быстрой уборки

Даже жуткий беспорядок можно победить! Главное – настроиться на результат и приготовиться к сосредоточенной работе. Автор видео воспитывает двоих детей и честно признается, что не всегда успевает поддерживать дома идеальный порядок. На видео Эмми честно демонстрирует состояние спальни до наведения порядка. В ее спальне кровать не заправлена и покрыта слоем беспорядочно разбросанных предметов.

Свою уборку блогер начинает со смены постельного белья. После этого остается только вернуть все вещи на свои места и протереть поверхности. В заключение уборки женщина чистит вентиляционные отверстия и пылесосит в комнате. Теперь комната выглядит очень чистой и уютной. На ускоренном воспроизведении видео длится всего около 1 минуты.

Мотивация к уборке?

Автор видео признается, что создала этот ролик в качестве мотивации для своих подписчиков. Зрителям она хотела только показать, что даже ей иногда приходится сталкиваться с настоящим беспорядком. Но это не проблема. Если действовать организованно, по четкому плану, очень быстро и качественно можно убрать грязное и захламленное помещение.

Реакция подписчиков

Видео с быстрой уборкой понравилось далеко не всем подписчикам канала. В комментариях многие пользователи неодобрительно высказались об исходном состоянии комнаты. По их мнению, автору должно быть стыдно за то, что она запустила свой дом до такого состояния. Некоторые комментаторы так и обозначили свою позицию – лучше убираться каждый день понемногу, чем устраивать генеральную уборку жуткого беспорядка.

Некоторые комментаторы поддержали автора и похвалили за создание видео. Кого-то из пользователей вдохновил пример этой мамы. Они высказали ей благодарность за мотивацию к уборке. Просмотр подобных коротких видео действительно здорово вдохновляет, помогает собраться и навести порядок. С момента публикации в Сети видео набрало более 347000 просмотров, множество комментариев и лайков. Подписчики могут иметь разное мнение о просмотренном ролике, но при этом не перестают делиться им со своими друзьями и обсуждать.