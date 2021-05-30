 

Ученые рассказали о продуктах, запрещенных к употреблению в сыром виде

30.05.2021, 19:22, Разное
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Специалисты сообщили, что некоторые продукты запрещено есть в сыром виде. В перечне оказались картофель, фасоль и яйца, которые могут оказаться ядовитыми.
Употребление некоторых сырых продуктов может навредить здоровью человека. Исследования говорят о том, что из-за сырого картофеля может появляться проблема с ЖКТ. В картошке есть крахмалы, которые не перевариваются, а в позеленевшем и проросшем продукте имеются соланин и чаконин – токсины, вызывающие диарею, температуру и рвоту. Такой картофель нельзя есть в любом виде.

Также опасны и сырые баклажаны, которые имеют такое же гликоалкалоидное соединение, что и в картофеле – соланин. Чтобы предотвратить неприятности, перед едой баклажаны надо подвергать тепловой обработке.

Заболеть можно после лакомства четырьмя или пятью сырыми бобами. В них имеется токсин, вызывающий расстройства пищеварения и симптоматику, схожую с отравлением. Этот компонент способен разрушаться в процессе готовки, потому фасоль нужно замочить и готовить не менее 10 минут.

Не менее опасны сырые яйца, которые могут быть с сальмонеллой, вызывающей отравление. Для того чтобы оставаться здоровыми, необходимо варить яйца, пока они не затвердеют. Такая опасность есть и в продуктах, где содержатся сырые яйца.

Сальмонелла и бактерии Campylobacter могут иметься и в сыром мясе курицы, которое нужно подвергнуть тепловому обрабатыванию – не меньше 2-х минут при температуре 70 градусов. Опасны и стебли ревеня, который используют в приготовлении компотов, пирогов. Его листья могут оказаться токсичными, так как в них есть щавелевая кислота – токсическое соединение. Если их употреблять, то может появиться затрудненное дыхание, жжение во рту, диарея и боль в желудке.

Ягоды бузины тоже небезопасны, хотя и полезны при гриппе. Для нейтрализации самбунигрина и других вредных для здоровья веществ нужно погреть ягоды бузины до температуры больше 80 градусов.

Не менее опасным для людей считается и лакомство сырым тестом или мукой. В муке могут оказаться бактерии, которые остались после испражнений животных на зерно в кладовых. Не стоит пробовать сырое тесто и добавлять муку в те блюда, которые невозможно готовить, а после работы с мукой обязательно необходимо мыть руки.

Источник: inosmi.ru



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