Правши и левши: Ученые рассказали об особенностях доминирования лап у кошек

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили некоторые особенности использования лап кошками. В частности, исследователей заинтересовал вопрос о том, есть ли среди данных домашних питомцев правши и левши.

В процессе исследования ученых, представляющих Королевский университет Лондона (Великобритания), были изучены данные о поведении 44 домашних кошек, принадлежавших к разным породам. Наблюдения за питомцами, среди которых было 20 самок и 24 самца, проводили их хозяева по поручению исследователей. В течение трех месяцев они вели мониторинг действий своих кошек и котов, особое внимание обращая на то, какая лапа превалирует у каждого из животных в ходе выполнения ими тех или иных движений.

К примеру, интерес представляли такие нюансы: какую лапу питомец ставит первой при спуске с лестницы или при переступании через край лотка, какая лапа используется кошкой при извлечении лакомства из специальной кормушки-лабиринта и т.п. В итоге, после обработки специалистами результатов наблюдений, выяснилось, что у кошек-самок доминирующей преимущественно является правая лапа, самцы же предпочитают действовать левой. Также итоги показали, что 73% животных пользуются идентичной лапой для получения еды, 70% – для спуска по лестнице, и 66% – для перешагивания бортика лотка.

К слову, по информации коллег британских экспертов, определенная связь имеется и между доминирующим типом лапы и психоэмоциональным состоянием кошачьих. В частности, кошки-“левши” несколько чаще характеризуются наличием плохого самочувствия или апатии, чем питомцы, предпочитающие для действий правую лапу. Результаты исследования были опубликованы в Animal Behavior.

Источник: profile.ru