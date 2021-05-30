Утонувший iPhone достали невредимым со дна канала в Берлине благодаря «секретной» функции MagSafe

Фанаты продукции американской компании Apple обнаружили ещё одну «секретную» функцию магнитной зарядки MagSafe. С ее помощью удалось достать невредимым утонувший iPhone 12 после нескольких часов пребывания на дне канала в Берлине.

Вышедший минувшей осенью очередной смартфон компании Apple получил, кроме прочих «фишек», модернизированную зарядку MagSafe, работающую на магните. Для ее слаженной работы магнит установлен и в самом телефоне. Именно эта особенность и помогла владельцу iPhone двенадцатого поколения вернуть себе утонувший аппарат.

По нелепой случайности житель Берлина уронил смартфон в один из городских каналов. iPhone 12 упал в воду на метровой глубине и погряз в донном иле. Никакими средствами владельцу не удалось обнаружить и выудить любимый девайс. На помощь берлинцу пришел его товарищ, предложивший воспользоваться MagSafe. Стоит отметить, ранее в Сети энтузиасты демонстрировали, как корпус «яблочного» смартфона собирает металлические предметы в песке. Эту функцию и было решено применить для того, чтобы вернуть гаджет.

Друзья закрепили зарядное устройство на длинной трости, сделав некое подобие удочки. Таким нехитрым приспособлением им удалось извлечь iPhone 12, магнит которого среагировал на аналогичный элемент в MagSafe. Подняв аппарат из воды, приятели обнаружили, что даже проведя на глубине несколько часов, он не вышел из строя и продолжал исправно работать. Более того, даже аккумулятор смартфона не разрядился и показывал около половины от своего объема.

Источник: www.ixbt.com