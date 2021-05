В США скончался пятикратный лауреат “Грэмми” Би Джей Томас

“С глубокой печалью мы подтверждаем кончину Би Джей Томаса”, – отметили в твите.

It is with profound sadness we confirm the passing of BJ Thomas. pic.twitter.com/l2zrmtfmKw

— BJ Thomas (@TheBJThomas) May 29, 2021

Представители певца сообщили журналу Variety, что у него был рак легких в четвертой стадии. Томас скончался в своем доме в штате Техас 29 мая.

Известность к певцу пришла в 1970 году, когда он спел песню Raindrops Keep Fallin’ on my Head, ставшую хитом. За свою карьеру Томас пять раз получил премии “Грэмми”, продал 70 миллионов альбомов по всему миру.

Томас исполнял песни в стиле поп, кантри, рок, а также современную христианскую музыку.

