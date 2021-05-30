“Это очень царственно”. Кекелия спела песню на грузинском языке

“Это была импровизация, и пусть мы в конце совсем не чисто спели, но пели от чистого сердца”, – написала Кекелия.

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Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Подписчикам певицы понравилось исполнение.

“Очень красиво, я не заметила огреха”, – написала yula0510.

“Это очень царственно”, – заявила helen_smoly.

Кекелия находится в Грузии, 27 мая она опубликовала в Instagram фотографии из Тбилиси.

“Я вам даже не могу передать ту любовь, которую я сейчас чувствую. Грузия – это еще один мой родной дом, корни дают о себе знать”, – написала певица.

Она сообщила, что планирует попробовать все хачапури и впервые – чачу.

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Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Контекст:

Вера Кекелия стала известной после участия в шоу “Голос країни 7” на канале “1+1”. В 2019 году она принимала участие в украинском нацотборе на “Евровидение”. Кекелия является артисткой “Женского Квартала” студии “Квартал 95” и ведет программу ЖВЛ на “1+1”.

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