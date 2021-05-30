Мнение: Неприятная правда о рантье, профессии с несправедливой зарплатой и дефицит рабочих рук

1. Коллега monetam цитирует интересный дискуссионный текст про проблему богатых рантье, во многом надуманную левыми публицистами. По мнению автора цитаты, Дмитрия Некрасова, бедные рантье — то есть, сидящие на пособиях, — приносят обществу куда больше реального вреда:

https://monetam.livejournal.com/1586751.html

https://newizv.ru/article/general/07-01-2021/my-sidim-a-denezhki-ne-idut-rantie-kak-klass-vymirayut-v-sovremennom-mire

Одним из жупелов для борцов с неравенством является прослойка рантье – богатых бездельников, прожигающих жизнь на модных курортах. Это картинка особенно контрастно смотрится на фоне честных трудяг, едва сводящих концы с концами.

С точки зрения объективных экономических издержек общества, эта проблема крайне незначительна – она сводится лишь к тому, что незначительный процент населения (рантье) не вовлечено в процесс производства реальных благ. Однако она вызывает раздражение как вопиющий пример социальной несправедливости, а потому за последние 150 лет о вреде праздных бездельников было написано немало книг, и этот образ прочно вошел в массовую культуру и сознание.

В 1899 Веблен Торстейн написал книгу «Теория праздного класса» обосновывающую паразитическую сущность и экономическую ненужность рантье (богатых и праздных в целом). И хотя за последние 120 лет экономическая реальность радикально изменилась, тезисы данной книги до сих пор совпадают с представлениями о жизни заметного большинства населения.

Современный разговор про рантье необходимо начать с вопроса о том, кого мы собственно понимаем под этим понятием и как отделить понятие рантье от советского термина тунеядец? Напомню, что в СССР любой здоровый неработающий человек трудоспособного возраста назывался тунеядцем и мог получить за свое безделье реальный тюремный срок.

Если начать с вычисления неработающих здоровых людей трудоспособного возраста, то мы увидим, что самой большой группой подобных людей в развитых странах окажутся домохозяйки. В частности в США 14,3% от всех женщин в возрасте от 25 до 54 лет не работают и не ищут работу по причине того, что заняты домашними обязанностями. Понятно, что воспитывать детей это большой труд, но далеко не у всех домохозяек есть дети. Большинство неработающих домохозяек не работают ровно в такой же ситуации, в которой другие женщины с таким же количеством детей того же возраста работают, и в СССР большинство подобных домохозяек могли бы судить за тунеядство.

Второй по численности категорией неработающих трудоспособных окажутся безработные, получающие пособия от государства. Понятно, что большинство безработных искренне стремиться найти работу, однако, особенно в западной Европе, существует достаточно большая категория людей трудоспособного возраста, сознательно живущих на социальные пособия и не предпринимающих реальных усилий для того, чтобы куда-то устроится. Число подобных людей измеряется единицами процентов от трудоспособного населения. Многие левые активно ратуют за введение безусловного базового дохода, который, очевидным образом увеличит число подобных людей, живущих на ренту от государства.

Отдельно стоит выделить группу т.н. структурных безработных, которые не всегда зарегистрированы, как безработные и не обязательно получают социальные пособия. Довольно распространенными примерами такого рода являются люди среднего возраста, успевшие в прошлом поработать на средневысоких управленческих позициях или в качестве высококвалифицированных специалистов. По разным причинам они сегодня не могут найти работу того же уровня, а работать с потерей уровня иерархии или квалификации не хотят. Сделанные ранее накопления, работа супругов, ожидание пенсии или текущие социальные пособия позволяют им не работать где придется, а работу предыдущего уровня оплаты и квалификации им возможно уже не суждено найти. Стоит ли их считать рантье или тунеядцами?

Понятно, что обличающие рантье сторонники всеобщего равенства имеют ввиду совсем не безработных и не домохозяек, поэтому давайте пройдемся по иерархии доходов несколько выше.

Юрист или бухгалтер, с зарплатой выше среднего по экономике, 40 лет от роду, решает что хочет поменять образ жизни. Сдает в аренду свою квартиру в Нью-Йорке или Париже и переезжают куда-нибудь на Бали или в Гоа, чтобы серфить там в свое удовольствие или просто ничего не делать. Такую социальную стратегию обычно называют дауншифтингом. Подобный человек не богат, доходов со сдачи квартиры и накоплений не хватило бы ему на достойную жизнь в развитой стране, но с ценами Гоа вполне себе позволит ему жить без особой нужды в свое удовольствие. Законодательство СССР назвало бы подобного дауншифтера тунеядцем и приговорило к тюремному заключению. Ещё бы: человек в трудоспособном возрасте вместо общественно полезной работы предается соблазнам западной культуры.

Идем дальше: средний руки предприниматель в 50 лет, после десятилетий рискованного бизнеса и ненормированной работы, продал за несколько миллионов долларов созданную им компанию, купил домик в деревне и завел семью (раньше просто времени не было). Решил посвятить золотую осень своей жизни воспитанию детей. Шахтеры или летчики, в соответствии с законом выходят на пенсию раньше других профессий, ибо работа вредная. Работа предпринимателя вряд ли полезней для здоровья.

Понятно, что такого предпринимателя помимо советского законодательства осудили бы и многие современные левые. Однако это тоже не настоящий рантье, все-таки сам заработал и в деревню уехал. Настоящие рантье они с детства палец о палец не ударили, их основной тип занятий – на Феррари в казино.

Проблема в том, что статистика развитых стран никакими способами измерений в принципе не может обнаружить в современной экономике сколько-нибудь заметной прослойки «настоящих рантье». Начнем с того, что средний возраст получения наследства, например, во Франции составляет 50 лет. Что сильно затрудняет соответствие условию «не работать с детства». И богатые родители и общество в целом ожидают от богатых наследников учебы и построения самостоятельной карьеры.

Стратегия с детства не работать социально осуждаема и просто не модна. Молодые отпрыски богатых фамилий и правда иногда ездят на Феррари в казино, однако делают это параллельно учась в престижных университетах, и далее идут работать (в развитых странах преимущественно не в бизнесе родителей) и строят карьеры. Очевидно, что социальный капитал родителей этим карьерам способствует, но до получения наследства в 50 лет в среднем, наследникам приходится довольно долго самостоятельно работать.

Если отталкиваться от исследований неравенства, сделанных левым экономистом Пикетти, то можно увидеть, что и среди самых богатых 10% населения, и среди самого богатого 1% населения развитых стран, трудовые доходы сильно превышают их доходы от капитала. Чтобы найти людей, у которых доходы от капитала в среднем превышали бы трудовые доходы мы должны переместиться в зону 0,1% самых богатых людей, т.е. к каждому тысячному. А чтобы найти людей у которых доходы от капитала бы превышали совокупность трудовых и смешанных доходов (Когда человек самозанятый или ведет небольшой собственный бизнес у него очень сложно отделить трудовые доходы от доходов от капитала. Адвокаты, нотариусы певцы или средние бизнесмены получают смешанные доходы) мы должны сместиться в диапазон от 0,05 до 0,01% самых богатых (т.е. от каждого пятитысячного до каждого десятитысячного). Только в этой исчезающе незначительной группе преобладают богатые люди, для которых доход от капитала является основным. Но и их подавляющая часть работает.

Если же мы спустимся ниже по доходным группам развитых стран, то мы найдем 1-2% не работающих, живущих на доходы собственности, но их доходы на уровне среднего класса. Их сложно назвать богатыми, кроме того большинство из них ранее работало. В массе своей это упомянутые выше дауншифтеры или структурные безработные.

Лишь 15% от всех живущих в США миллионеров унаследовали свои состояния, остальные заработали сами. При этом подавляющее большинство из этих 15% наследственных миллионеров всю жизнь работали. Уровень доходов обладателей 1% самых крупных наследств согласно леваку Пикети сегодня примерно равен уровню дохода обладателей 1% самых больших зарплат, в то время как течение XIX — начала ХХ века доходы 1% самых богатых наследников превышали уровень доходов обладателей 1% самых больших зарплат в 2,5-3 раза.

Таким образом можно смело утверждать (если мы говорим о развитых странах, а не о монархиях Персидского залива), что те классические рантье, с которыми так долго боролись левые мыслители, практически отсутствуют в современной экономике. Борьба с рантье сегодня сродни созданию общества по уничтожению мамонтов, которое немного запоздало, ибо мамонтов успели истребить довольно давно. При самых невероятных допущениях число рантье, соответствующих хрестоматийным представлениям (т.е. одновременно богатых и практически не работавших), может измеряться сотыми долями процента населения развитых стран, в то время как число социальных иждивенцев, сознательно живущих на пособия государства измеряется несколькими процентами населения. Главная причина существования современных рантье от государства – левая социальная политика.

Как верно подметил Владислав Иноземцев, «праздный класс» сегодня это не богатые, а бедные.

2. Россияне по-прежнему традиционно считают, что врачи, учителя и представители некоторых героических профессий получают несправедливо малую зарплату:

https://lenta.ru/news/2021/05/07/zarplata/

Россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Исследование провел сервис по поиску персонала «Работа.ру», пишет РБК.

Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые. О том, что их зарплата незаслуженно маленькая, заявили 64 процента, 58 и 36 процентов опрошенных соответственно.

Россияне полагают, что педагоги должны получать в среднем 120 700 рублей в месяц, медики — 122 800 рублей, научные работники — 130 800 рублей.

Треть опрошенных заявили, что несправедливо маленькую зарплату получают спасатели и пожарные. Около четверти респондентов назвали шахтеров и инженеров. Еще 22 процента отметили низкие зарплаты разнорабочих. При этом, как следует из результатов исследования, самую высокую зарплату россияне предлагают платить шахтерам — 134 600 рублей в месяц.

Кроме того, россияне назвали получающими незаслуженно маленькие деньги продавцов, грузчиков, слесарей, водителей, электриков, строителей и механиков. О том, что повышения зарплаты достойны чиновники, заявил лишь 1 процент опрошенных.

О том, что в значительной мере величина заработка определяется рынком труда либо ограниченными возможностями государственного бюджета, кажется, у нас особенно не задумываются. Ещё меньше народ интересуется реальными зарплатами врачей и учителей, которые в Петербурге, например, уже стабильно выше среднего по региону. Некоторые, действительно, получают не так много, однако и зарплата в 100-150 тысяч у врача или учителя мало кого сейчас удивляет.

3. По мнению читателя ogon_777, кто сейчас хорошо зарабатывает, так это строители, сантехники и прочие монтажники-ремонтники:

https://olegmakarenko.ru/2142261.html?thread=803928885#t803928885

В России та же картина. Демографическая яма 1990-х выкупе с накопленным жирком и затруднением перемещений гастарбайтеров привела в этом году к недостатку рабочих рук. Найти кого-то, кто умеет работать хоть что-то стало оооочень трудно.

В нашем городке я никогда такого не видел… целая полоса местной газеты объявлений забита вакансиями, для которых не требуется специфических знаний,и умений, либо с обучением. Зарплаты ниже среднего, от 30 до 60 тысяч, но и работы несложные либо вообще не бей лежачего. Люди не идут.

Что же касается людей с руками, то они завалены заказами на полгода вперёд. Найти сейчас внятного каменщика, сантехника, кровельщика или электрика с запросами менее 5 тысяч за рабочий день невозможно. Это в областях типа Владимирской или Смоленской.

Если же за любые работы берутся специалисты из Москвы, то они зачастую оценивают свой рабочий день в 15 тысяч. Например, надо тебе собрать за день дымоход вдвоём. Москвичи выставят 35 тысяч + оплата дороги. Владимирские, тверские или рязанские – 20 тысяч. Мне сделали за 16 тысяч, как знакомому. Работали вдвоём часов пять.

Сантехник у меня работал 5 дней, правда сам всё купил в Москве по лучшей цене и привёз (бойлер, насосную станцию), я вообще ничего не делал. За работу 38 тысяч взял.

А я человек опытный уже. Две квартиры капитально отремонтировал и дом построил. Много друзей с таким же опытом. Всех в нашем городке знаю и местных спецов, и азиатские бригады. И многих знаю в соседних городах.

Конечно, у работы строителя есть свои минусы: приходится тратиться на инструменты и машину, общаться со сложными клиентами и так далее. Тем не менее, даже если учесть все сложности и расходы, зарабатывать на ремонте можно много, – особенно сейчас, когда россияне рекордными в истории страны темпами обзаводятся новым жильём.

Как я неоднократно писал, молодёжь в последнее время разочаровалась в высшем образовании, поскольку оно не даёт большинству возможности получить высокооплачиваемую работу. Поэтому всё больше молодых людей сразу после школы старается уйти в бизнес, самозанятость и востребованную ныне сферу услуг, пройдя лишь какие-то минимальные курсы или получив среднее профессиональное образование.

Однако взрослые люди переучиваться не хотят и продолжают жаловаться на свои низкие зарплаты (о проблемах с переобучением в России я тоже ранее писал):

https://olegmakarenko.ru/2139445.html