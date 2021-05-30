 

Стало известно о смертях от коронавируса в Китае до начала эпидемии

30.05.2021, 19:00, Разное
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Бывший сотрудник Госдепартамента США Дэввид Ашер, близкий к расследованию происхождения коронавируса, рассказал о смерти члена семьи китайского ученого. Супруга вирусолога стала жертвой болезни еще до того, как эпидемия началась.

Ашер отметил, что кончину жительницы Китая уже на том этапе следовало рассматривать как сигнал о том, что новое на тот момент заболевание может крайне быстро распространяться среди людей. По его мнению, тот факт, что тогда не было ничего предпринято для предотвращения распространения коронавируса, указывает на то, что, имея все сведения об опасности инфекции, китайские власти в течение месяца скрывали информацию о COVID-19. А это, в свою очередь, привело к необратимым последствиям.

Кроме того, это сообщение появилось на фоне недавнего заявления британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Биргер Соренсен касательно происхождения коронавируса. Учёные утверждают, что у них есть все “доказательства” того, что COVID-19 был выведен специально в лабораторных условиях.

Напомним, ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен обнародовали заявление о наличии “доказательств” лабораторного происхождения COVID-19.



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