Зачем дочь Шойгу идёт замуж за блогера? – Личное мнение

Просторы РуНета озарились сегодня новостью: дочь министра обороны, Героя России, основателя партии власти и просто маршала Сергея Кужугетовича Шойгу выходит замуж!

Возмущённо завопили светские письки — как это, мезальянс, как нехорошо! А чо вопят-то? Ах, да: Ксюша выходит замуж за блогера из Ютуба.



Фото: Соцсети

Ксения Шойгу полюбила простого парня. Он на Юутубе делает вид, что что-то там понимает в фитнесе. Куча подписчиков, сам — весь спортивный. Интеллигентный — из Питера.

Достойная ли партия для дочери такого человека? В интернетах и в полусвете посчитали, что нет.

Я посмотрела внимательно на Ксюшу — молодая, спортивная. Так же внимательно посмотрела на жениха Столярова — виниры белые, пресс прорисован, само обаяние.



Фото: Соцсети

Хотела бы спросить сейчас всех возмущающихся мезальянсом — а вы, собственно, чего хотели?

Чтобы дочка Шойгу пошла замуж по выгоде? Или бегала бы за Тимати, за Костиным или какой там у нас сейчас герой-любовник в тренде? Как Ксющадь — за Капковым или мужем Глюкозы?

Зачем это доче Шойгу?

Кто-то сомневается, что девушка сама по себе достаточно упакована? Разве она нуждается в покровителе, в деньгах или хоть в чём-то? Включите голову, писи тусовки — вот Ксения Шойгу, в отличие от вас, вполне может следовать своим желаниям и выйти замуж за безденежного, но молодого и симпатичного мужа с красивым прессом.

А надоест, станет напрягать — получит пинка под зад. И почему бы не выйти замуж при таком раскладе?

Когда я вижу подобные отношения, всегда радуюсь. За женщин, конечно, не за мужчин. Впрочем, с таким тестем жених может пойти даже в армию и стать не фитнес-блогером, а блогером, пропагандирующим службу Родине.

Молодец, Ксения! Искренне поздравляю. Красиво умыла весь полусвет Москвы.

Разве я не права?

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