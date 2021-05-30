Мнение: Расставание без щипцов

Попробуем обсудить слепые пятна в теме щипцов?

Мы вчера два письма разбирали, в которых у авторов получилось много щипцов при расставании, хотя они бдительно следили, чтобы щипцов не было.

Самое первое, на что хочу сделать акцент, это на разнице фокуса на себе и фокуса на своей фигуре.

Когда ваш фокус на фигуре своей, вы смотрите на себя со стороны, и это очень хорошее положение фокуса для выбора шагов. Когда вы пытаетесь понять, чего хочет человек, что ему надо и что он чувствует, ваш фокус должен быть на нем. Не на его фигуре в своем поле, а на нем. А когда вы выбираете, как поступить, ваш фокус должен быть на своей фигуре.

В чем разница “себя” и “фигуры”. “Себя” – это ваши ощущения, переживания, ваши желания, ваши эмоции.

Переводя фокус на себя, вы ощупываете этим фокусом свое самочувствие, состояние энергии, направление своей мотивации, куда вас тянет и откуда.

Переводя фокус на свою фигуру, вы смотрите на себя как на игрока на поле, оцениваете свою позицию, со стороны, а в идеале сверху, если научились вставать над полем.

Смотреть на фигуру свою нужно без короны, в короне ее не увидишь.

Как раз корона тем и плоха, что лишает вас реалистичного взгляда на себя, адекватной самооценки, и с короной на голове не стоит говорить не только о работе в поле, но и вообще о поле говорить глупо, вместо взгляда на поле у вас иллюзии, перед глазами у вас плотная пелена с декорацией.

Фигуру человека в своем поле тоже нужно видеть, но никогда не надо путать фокус на человеке с фокусом на его фигуре. Это как раз и есть отличие между объектным и субъектным отношением. И это мы попозже подробней разберем. Пока надо понять разницу между Я и фигурой. Я – чувствующий и мыслящий центр, а фигура – это фигура, действующая модель, персонаж, она лепится и строится в поле. Можно сказать, что Я – это Король, в балансе с Королевой или в дефолте, а фигура – это их произведение.

Видите, я опять отклонилась, потому что слишком много всего интересного в теме.

Держать фокус на себе – эгоцентрично, поскольку вы не видите происходящего, а погружаетесь в самоощущения, будто весь мир сводится к вашему Я. Помещать фокус на себя можно очень ненадолго, когда вам нужно отрефлексировать, что вы чувствуете. Но если у вас нет ЗВ и короны, ваша рефлексия такая ясная и быстрая, что фокусу достаточно доли секунды, а если у вас заросли ЗВ и большая корона, вы можете копаться в себе часами, но ничего не отрефлексируете, в вас будут клубиться разные ощущения, желания, сменяя друг друга, а ваша фигура в это время будет таять.

Фигура растет от созидательной деятельности, от саморазрушения уменьшается, от безделья слабеет и чахнет.

Но вернемся ко вчерашним задачам, на примере которых мы посмотрим, как убираются щипцы.

Если вы научитесь видеть свою фигуру в поле, свои щипцы вы будете замечать еще в зачатке.

Большинство авторов не понимают, где щипцы, а где не щипцы, даже если пишут, что вот щипцы, они это делают на всякий случай, но не понимают, почему щипцы и как иначе.

Вот вчерашняя автор в задаче, над которой все ломали голову.

“Мужчина сказал, что в выходные, которые мы планировали провести вместе, он думает уехать куда нибудь, уединиться, чтобы подумать.

Я ответила, что мне грустно, что он в таком состоянии, но что я уважаю его желание побыть одному.”

Посмотрите, автор притворилась, что не понимает, что ее послали. Мужчина буквально ей сказал, что хочет подумать над их отношениями, хочет быть один. Она сделала вид, что подумать он хочет о чем-то своем, не касающемся ее, и выразила свою грусть и поддержку.

Вот такой “колпачок поверх короны” – это щипцы. Представьте, что вас вежливо просят уйти, а вы делаете вид, что речь о чем-то другом. Например вам говорят: “Вам не пора домой?” А вы такие: “Нет-нет, я не тороплюсь”. Тогда вам говорят прямо: “Убирайтесь”. А вы такие: “Помыть пол?”

Вот это даже шлангом назвать нельзя, это самое настоящее цепляние в штанину, в надежде, что человек передумает и поддержит вашу игру. Так и наша автор, сделала вид, что мужчине хочется подумать о жизни и смерти, и она не хочет ему мешать.

Как избежать таких щипцов? Понимать намеки, когда от вас хотят отделаться.

Рыбацкое правило “не понимать намеков” касается противоположного. Если с вами пытаются сближаться, но прямо шага не делают, а дают понять намеками, такие намеки можно не понимать, ожидая нормального шага. Но только в том случае, если шаг действительно за человеком, а не за вами.

Приличное поведение – чуть тупить, когда вас хотят чем-то одарить. Это позволяет не выхватывать из рук, не рвать подметки на лету, дать сомневающемуся человеку свободу передумать. Но такая туповатость тоже превращается в щипцы, если вы ожидаете, что вас будут уговаривать.

Неприличное поведение – не замечать, когда от вас хотят избавиться. Это самые настоящие щипцы и чем грубей намеки или просьбы, которые вы не замечаете, тем более вы липкий товарищ, тем хуже становится ваша фигура.

Вот автор и сделала это.

Как она могла избежать щипцов? Озвучить свое желание расстаться.

Однако, если до этого было много ее щипцов, формулировать надо было скромней, чтобы не звучало фальшиво.

Но в любом случае она должна была дать ему понять, что их отношения подошли к концу и им обоим это понятно.

Скорее всего щипцы в этой формулировке останутся, если раньше их было много, то есть предложение такое прозвучит обиженно.

Если мужчина будет что-то возражать под щипцами, говорить, что расставаться не обязательно, можно сказать, что тогда им обоим нужна продолжительная пауза. Предложить паузу – хороший способ снять груз инициативы с человека, который хочет расстаться. Так вы становитесь инициатором, а он не чувствует себя виновником.

Ловушкой это может стать для тех, кто и сам поверит, что предложил паузу и спустя время милостиво разрешит продолжать общение. Но это уровень совсем рапанов и мы это всерьез разбирать не будем.

Обратите внимание на последовательность ходов. В ответ на намеки или просьбы о паузе вы сообщаете, что тоже думаете о расставании и согласны с этим, а когда человек говорит, что о расставании он не думал, предлагаете ему паузу.

Можно и сразу озвучить , но в этом случае небольшие щипцы останутся, а если предложить расставание, а потом согласиться на паузу – нет.

Кто понимает, в чем фишка?

А мы вернемся к автору.

После того как она сделала вид, что не поняла намеков мужчины о расставании, он естественно написал ей более конкретно.

Вообще много раз с вами расстаются тогда, когда вы с первого раза не уходите. Вот тогда вас приходится выгонять неоднократно, и каждый раз вы теряете часть фигуры.

“Он ответил: «Ты очень добрая. Мой мозг не прекращает работать с момента моего ухода от бывшей, я так и не смог сфокусироваться на себе, мы можем поговорить об этом, но я должен побыть один, по-настоящему, я пытаюсь найти способ, ты очень умна, я знаю, что ты увидела, что мысли мои не здесь.. »

Я ответила: «Да, я почувствовала. Если ты нуждаешься в этом, я уважаю твое желание.»”

Мужчина пишет ей, что она мешает ему “сфокусировать на себе”, то есть не дает ему делать то, что он хочет, заставляет делать то, что хочет она.

Что она отвечает? Она отвечает, что почувствовала его мучения, но уточняет, действительно ли он нуждается в том, чтобы их прекратить?

Это новый уровень липкости с ее стороны.

Ей хочется быть очень ласковой, но когда вас просят и даже умоляют отпустить, ласково поглаживать и продолжать держать нельзя.

Человека надо отпустить или даже оттолкнуть со своей территории, на которую вы его затащили силком.

Она должна была сказать, что не понимает, почему он оправдывается, и она не держит его.

Или она могла сказать, что не видела, что он мучается, иначе не стала бы его держать.

А она ласково согласилась, что все чувствовала, но продолжала липнуть.

Если вы приглядитесь, вы увидите, что здесь уместна даже пика с ее стороны. Но не по поводу того, что он ее бросает, упаси Господи, это клещи, а по поводу того, что он умоляет ее простить его и отпустить его. Она должна сказать, что он придумал себе ее любовь и страдания.

Конечно, если она все время липла к нему и держала его щипцами, пики не получится, но сказать ему, чтобы он перестал оправдываться и жалеть ее, что с ней все хорошо и ей ничего от него не нужно, все равно можно.

Но автор продолжила тихонечко скулить о том, что не хочет его отпускать.

Пришлось ему послать ее в третий раз. А потом в четвертый.

“4 дня спустя, новое сообщение от него:

«Доброе утро! Надеюсь, у тебя все хорошо. Я понимаю, какой вызвал шок, это время, что я провожу наедине с собой на меня очень благоприятно влияет, это без сомнения психологическое, т.к. я знаю, что я не просвещал тебе достаточно времени, но в мыслях моих думал что много …

я понимаю сейчас, что я чувствовал обязательства, которых не хотел больше с моей бывшей, именно это я чувствовал, внезавистмости, хотел я этого или нет.

И меня это отмораживает, это мешает мне разобраться с моими «тараканами», потому что я думаю обо всех, это мешает мне научиться быть одному, действительно одному, мне очень это сложно и я хочу научиться хорошо чувствовать себя наедине с самим собой, с моими мыслями и т.д. Никто кроме меня не сможет этого сделать и я хочу этого достичь. Чем дольше я буду откладывать, тем хуже будет мне и тебе.

Мы можем об этом поговорить, если ты хочешь, мы может также подождать, чтобы время прошло, лимита нет, я хочу чтобы все прошло хорошо, не как в прошлый раз когда мы оба потеряли голову. 😉 Я оставляю тебе возможность ответить мне, когда ты захочешь !!»”

Этого письма не было бы, если автор до этого не скулила как брошенная собачка.

Но в ответ на это письмо он промолчала. И вкупе с ее предыдущим скулежом опять получились щипцы.

Он подробно ей объяснил, что никак не может быть с ней, а она угрюмо насупилась в ответ на это, вместо того, чтобы написать ему, что все нормально, она уже рада их расставанию, она и сама чувствовала себя плохо в этих отношениях.

Если человек извиняется перед вами за причиненный ущерб, а вы не хотите быть в роли жертвы, вы должны дать ему понять, что ущерба нет.

Но автор молчит, показывая, что не такого письма она ждала после паузы и на это письмо ей нечего ответить.

В этом случае молчание выглядит как предложение написать что-то другое.

Молчание выглядит хорошо, когда вы уже все сказали и добавить вам нечего, но в данном случае она давала ему понять, что расставаться не хочет. И молчанием своим она это утверждает опять.

И он пишет ей четвертое, самое плохое.

«Надеюсь, у тебя всё хорошо, несмотря ни на что. Я просто хотел тебя предупредить, что я почистил мой фэйсбук и оставил в друзьях только членов семьи и близких друзей. Мне сказали на работе про одну публикацию, которую я написал и мне не понравилось, что её распространили, у меня могли бы быть проблемы. Очевидно, что я полностью тебе доверяю и я знаю, что это не ты, но в тоже время, удалить тебя с фэйсбука поможет облегчить мои отношения с бывшей, я хочу лучшего для детей и я делаю всё что могу, я измучен напряжением уже год как.Сейчас не самый лучший период и я «покупаю спокойствие», я знаю. У меня остались некоторые твои вещи, я могу тебе положить на балкон, пока ты будешь на работе. И у нас будет возможность поговорить может быть в ближайшие месяцы, по поводу моего решения, если ты этого хочешь …»

Он пишет ей, что не просто не хочет общаться, разве что через несколько месяцев, если ей очень надо, он еще пишет, что вынужден заблокировать ее везде, потому что боится ее. Он боится ее мести, ее подлости, ее глупости, он боится, что она косвенно или прямо помешает ему восстановить отношения с женой.

Если ваши щипцы довели ситуацию до такого, дела ваши плохи.

Но и в самом плохом случае тоже нужно реагировать правильно, насколько возможно, чтобы не стало еще хуже.

Молчание здесь прозвучало зловеще.

Бедный мужчина решил, что автор готовит план мести.

Поэтому она должна ответить что-то вроде: “Не переживай, я не собираюсь как-то тебе мешать. Жаль, что ты думаешь обо мне так. Вещи положи на балкон, если удобно. Со мной все отлично”.

Цель ее последнего сообщения – успокоить его, чтобы он перестал бояться.

Но необходимости в этом не возникло бы, если бы она не щипцевала его на все его попытки уйти.

И предыдущие его попытки, и те, которые описаны в письме.

Второе вчерашнее письмо посложней.

Здесь автор поторопилась расстаться сама, но сделала это через задницу.

Так никто и не объяснил вчера и сегодня, что она сделала не так. Все акцентировали на том, что теперь она пытается вернуться. А меня интересует момент ее ухода. Кто хочет еще раз попробовать?