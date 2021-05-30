Полиция запретила Domestos ремонтировать школьный туалет в Гусь-Хрустальном

В воскресенье, 30 мая, полицейский патруль задержал четверых рабочих и представителя бренда бытовой химии Domestos, которые ремонтировали «худший в стране школьный туалет», находящийся в Гусь-Хрустальненской школе № 1.

Domestos по результатам голосования в интернете выбрал шесть школьных туалетов, наиболее нуждающихся в ремонте. Предполагалось, что все они будут отремонтированы за счёт владельца бренда – британской компании Unilever. Первое место в антирейтинге занял туалет школы № 1. Разбитая «чаша Генуя» и отсутствие перегородок в туалете впечатлили голосующих более всего. Но начавшийся сегодня ремонт был сорван приездом полиции.

– Сигнал от граждан, что некая британская организация производит несогласованные действия на территории образовательного учреждения, поступил в 11:45. К месту была направлена группа немедленного реагирования, работы остановлены, подозреваемые доставлены в отдел, где будет проверяться их причастность к идеологическим диверсиям против России, – сообщила пресс-служба Владимирского ГУВД.

К приезду полицейских рабочие сняли всю сантехнику и отбили плитку со стен. Следственно-оперативная группа изъяла все демонтированные материалы для экспертизы и опечатала туалет. До окончания следствия продолжать ремонт нельзя, поэтому выпускники, сдающие ЕГЭ, будут посещать туалет в спорткомплексе «Харламовец», находящемся в 5 минутах ходьбы от школы.

Гусь-Хрустальненский мировой суд приговорил двоих сантехников, плиточника и разнорабочего к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированном политическом мероприятии. Представитель бренда Domestos отправлен в СИЗО «Лефортово». Меру пресечения ему в понедельник выберет московский суд.

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