 

Полиция запретила Domestos ремонтировать школьный туалет в Гусь-Хрустальном

30.05.2021, 20:33, Разное
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В воскресенье, 30 мая, полицейский патруль задержал четверых рабочих и представителя бренда бытовой химии Domestos, которые ремонтировали «худший в стране школьный туалет», находящийся в Гусь-Хрустальненской школе № 1.

Domestos по результатам голосования в интернете выбрал шесть школьных туалетов, наиболее нуждающихся в ремонте. Предполагалось, что все они будут отремонтированы за счёт владельца бренда – британской компании Unilever. Первое место в антирейтинге занял туалет школы № 1. Разбитая «чаша Генуя» и отсутствие перегородок в туалете впечатлили голосующих более всего. Но начавшийся сегодня ремонт был сорван приездом полиции.

Полиция запретила Domestos ремонтировать школьный туалет– Сигнал от граждан, что некая британская организация производит несогласованные действия на территории образовательного учреждения, поступил в 11:45. К месту была направлена группа немедленного реагирования, работы остановлены, подозреваемые доставлены в отдел, где будет проверяться их причастность к идеологическим диверсиям против России, – сообщила пресс-служба Владимирского ГУВД.

К приезду полицейских рабочие сняли всю сантехнику и отбили плитку со стен. Следственно-оперативная группа изъяла все демонтированные материалы для экспертизы и опечатала туалет. До окончания следствия продолжать ремонт нельзя, поэтому выпускники, сдающие ЕГЭ, будут посещать туалет в спорткомплексе «Харламовец», находящемся в 5 минутах ходьбы от школы.

Гусь-Хрустальненский мировой суд приговорил двоих сантехников, плиточника и разнорабочего к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированном политическом мероприятии. Представитель бренда Domestos отправлен в СИЗО «Лефортово». Меру пресечения ему в понедельник выберет московский суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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