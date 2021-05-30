«Кушать сразу»: почему макароны нельзя оставлять на завтра

Приготовить еду на несколько дней вперед предпочитают многие российские хозяйки. Это действительно удобно – иметь несколько порций готовых блюд в холодильнике. Заслуженный врач-диетолог Марият Мухина призывает готовить макаронные изделия только на один раз. По словам эксперта, этот продукт не подходит для повторного разогрева.

Чем опасны вчерашние макароны?

Диетолог пояснила, что после разогрева макаронных изделий содержащийся в них крахмал становится модифицированным. Переварить его намного сложнее. При повторной тепловой обработке от крахмала отделяются электроны. Появление свободных радикалов в пище очень вредно для здоровья человека. Они могут вызывать мутации в клетках, организму требуется большое количество антиоксидантов для их вывода.

Самый простой способ обезопасить себя от такого негативного влияния макаронных изделий – готовить блюда с ними только на 1 раз. Выбирать следует продукты из твердых сортов пшеницы, по своей питательности они могут быть сравнимы с молоком или мясом. Диетолог порекомендовала обратить внимание на рисовую и гречневую лапшу. Такие макароны имеют отличные вкусовые качества и очень полезны для организма человека.

Готовьте макаронные изделия правильно: введение в блюдо большого количества соусов может сильно повысить калорийность порции.