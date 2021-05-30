 

Китайские специалисты разработали новые материалы для использования в топливных элементах

30.05.2021, 18:24, Разное
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Китайские специалисты провели исследование, в результате которого создали новые материалы для выработки электроэнергии в топливных элементах. По словам исследователей, разработанные компоненты отличаются большей дешевизной и эффективностью по сравнению с более старыми аналогами.
Как объяснили ученые, представляющие Университет науки и техники Китая, в основу решения положена замена кислотного электролита PEMFCs на щелочной. Подобные устройства имеют название анионообменные мембранные топливные элементы (AEMFC) и позволяют применять для создания электрокатализаторов ряд более дешевых металлов – кобальт, никель, марганец и т.п. В рамках научной работы специалисты с применением нанотехнологий изготовили катоды, используя сплавы меди, никеля и вольфрама. Разработчики отметили, что подобный тройной сплав способен катализировать процесс окисления водорода в щелочной среде в 4,31 раза эффективнее эталонного платиново-углеродного анода. Важным нюансом является то, что такое соединение имеет окислительный потенциал, который превышает на 0,3 В потенциал водородного электрода и способен к поддержанию высокой активности в течение двух десятков часов.

Резюмируя, эксперты подчеркнули, что высокая катализационная активность и устойчивость к окислению упомянутого сплава на основе никеля достигается за счет эффекта многоэлементного легирования. По их мнению, проведенные изыскания открывают новые пути для исследований многоэлементных сплавов, основанных на дешевых металлах, с целью разработки наиболее эффективных катализаторов окисления водорода для анодов AEMFC. Материалы научной работы были опубликованы в Nature Communications.

Источник: rossaprimavera.ru



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