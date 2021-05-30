 

Иммунолог рассказал о способах борьбы с аллергией

30.05.2021, 18:24, Разное
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Сергей Быков, аллерголог, дал рекомендации, как освободиться от аллергии. Специалист напомнил, что усиление этого состояния происходит весной и летом, когда начинается активное цветение.
Эксперт объясняет, что иммунитет людей с аллергией способен реагировать на различные аллергены: перхоть животных, укус насекомого, пыльцу, косметические средства и даже на пищу. Во время контакта с организмом компоненты способны вызывать активное вырабатывание веществ, которые запускают воспалительный процесс. Пик аллергических реакций чаще всего происходит в апреле-августе, во время активного цветения ольхи, березы, липы, дуба, злаковых культур, одуванчиков, сорной травы.

Пробуждать воспалительные реакции могут и пылевые клещи, которые обитают в квартирах. Из-за них развиваются хронический ринит и бронхиальная астма. Люди должны помнить, что пылевые клещи способны вызвать перекрестные реакции – больные с аллергией на пылевых клещей могут иметь реакции на креветки, раков, крабов и лангустов.

Чтобы облегчать свое состояние, люди должны воздержаться от прогулки в сухую погоду, когда в воздухе имеется наибольшая насыщенность пыльцы. После возращения все аллергики должны принять душ, чтобы убрать со слизистых и кожи пыльцевые агенты. Во время цветений лучше всего менять климатическую зону, приобрести очиститель воздуха.

Аллергию считают самостоятельной болезнью, а лечение зависит от состояния иммунитета человека. Нужно выявить причинно-значимый аллерген и сменить образ жизни. Чтобы смягчать приступы, стоит пройти аллерген-специфическую иммунотерапию, когда больному постепенно вводят возрастающие дозы аллергена. После лечения реакции на аллерген снижаются и через 3-5 лет регулярной терапии исчезают совсем.

Источник: nation-news.ru



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