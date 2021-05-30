 

Ученые заявили об опасности появления нового вируса в Великобритании

30.05.2021, 18:24, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого оценили вероятность появления в ближайшее время на территории Соединенного Королевства опасного вируса Западного Нила. По мнению исследователей, риск эпидемического проникновения патогена может увеличиваться в процессе климатических изменений.
В процессе исследования ученые, представляющие Британский центр экологии и гидрологии, биоматематики и статистики Шотландии и Университет Глазго (все – Великобритания), произвели разработку новой модели, определяющей уровень риска заражения вирусом Западного Нила для британцев. Примечательно, что в настоящее время данный вирус уже обладает эндемичностью на Апеннинском полуострове, и даже на территории Германии уже было зафиксировано несколько вспышек эпидемии. Такая динамика развития событий позволяет делать вывод о том, что патоген, традиционно характерный для распространения в жарких странах, уже перемещается в условия более умеренного климата.

Разработанная экспертами модель показала, что в ближайшие два-три десятилетия опасность распространения вируса не будет очень высокой, однако она имеет тенденцию к увеличению с ростом температуры окружающей среды. “Вирус Западного Нила в настоящее время отсутствует в Великобритании, но у нас есть комар Culex pipiens, который может быть носителем вируса и потенциально передавать его людям”, – добавил один из авторов исследования, эколог Стивен Уайт.

Специалисты напомнили, что основными распространителями вируса Западного Нила являются комары, а вакцина против упомянутого зловредного микроорганизма в настоящее время отсутствует. К слову, инфицирование вирусом характерно отсутствием ярко выраженной симптоматики, но при этом способно спровоцировать появление серьезных неврологических заболеваний. Материалы исследования были опубликованы в The Journal of the Royal Society Interface.

Источник: rossaprimavera.ru



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