 

“Бомбино девчонка”. Grosu показала нерабочую сторону лица

30.05.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Знакомьтесь, это моя нерабочая сторона, хотя я шучу, что у меня обе безработные. Но на самом деле мне просто почему-то именно левой стороной позировать менее комфортно. А у вас такое есть? И как вам моя нерабочая сторона? Сильно отличается от рабочей?” – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Поклонники певицы в комментариях пишут, что она красавица и все стороны у нее рабочие.

“Алина, у вас две прекрасные рабочие стороны и вообще вы и ваше творчество прекрасные”, – прокомментировала yulia_na_million.

“Бомбино девчонка”, – написал voronkov118.

Контекст:

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Обучалась по специальности “актриса кино и театра”. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.

В дискографии Grosu восемь альбомов. Первый – “Разом зі мною” – вышел, когда певице было пять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Создатель «Новичка» предположил причину отравления Скрипалей

21.12 / В РФ оценили эффективность «Спутника V» против нового типа COVID

15.04 / Австралийские ученые усомнились в пользе завтрака

14.07 / Эксперты рассказали, как кишечные бактерии влияют на вес человека

26.08 / Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

05.08 / Адвокат объяснил найденный в авто Ефремова гашиш

05.04 / “РФ не представляет угрозы для Украины”. В Кремле прокомментировали “блуждание” российских войск

31.03 / “Укрзалізниця” тратит деньги неэффективно, после реформы они могут быть направлены на развитие – ALLRail

01.02 / Франция и другие страны “Большой семерки” разочарованы борьбой с коррупцией в Украине – посол

09.03 / Тело убитого ребенка нашли в квартире в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика