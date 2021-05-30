“Бомбино девчонка”. Grosu показала нерабочую сторону лица
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“Знакомьтесь, это моя нерабочая сторона, хотя я шучу, что у меня обе безработные. Но на самом деле мне просто почему-то именно левой стороной позировать менее комфортно. А у вас такое есть? И как вам моя нерабочая сторона? Сильно отличается от рабочей?” – написала певица.
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Поклонники певицы в комментариях пишут, что она красавица и все стороны у нее рабочие.
“Алина, у вас две прекрасные рабочие стороны и вообще вы и ваше творчество прекрасные”, – прокомментировала yulia_na_million.
“Бомбино девчонка”, – написал voronkov118.
Контекст:
Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Обучалась по специальности “актриса кино и театра”. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.
В дискографии Grosu восемь альбомов. Первый – “Разом зі мною” – вышел, когда певице было пять лет.
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