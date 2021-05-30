Бывшая девушка подает в суд на Мерилина Мэнсона за изнасилование и демонстрацию видео с издевательством над фанаткой

Имя девушки, подавшей иск, не разглашается, в документах она именуется Джейн Доу (так в США именуют женщин – участниц судебного процесса, если их личность не установлена или они анонимы). По ее словам, встречаться с Мэнсоном она начала в 2011 году.

Истица заявила, что артист позвал ее к себе и показал ей видео, которое он хранил в сейфе. В этом видео он якобы издевался над поклонницей после выступления группы в 1996 году. На записи фанатку, как утверждается, заставляют пить мочу, угрожают ей огнестрельным оружием.

Близкий к Мэнсону источник сообщил изданию TMZ, что видео, показанное женщине, было короткометражным фильмом по сценарию, предназначенным для использования в будущем проекте, который так и не был официально выпущен.

Также в иске говорится, что после того, как истица начала жить с Мэнсоном, он все больше ее контролировал и требовал заниматься сексом “чрезвычайно часто”. Кроме того, она сказала, что артист изнасиловал ее, когда она пришла отдать ему ключи от его квартиры, а после угрожал убить.

Контекст:

В феврале экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

Мерилин Мэнсон в ответ заявил, что его интимные отношения с партнерами всегда происходили по согласию, а Вуд “искажает прошлое”.

В конце мая Мэнсона объявили в розыск по обвинению в нападении и избиении видеооператора на концерте в 2019 году.

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