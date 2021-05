В Майами произошла стрельба в банкетном зале, есть погибшие и раненые

Известно, что стрельбу по толпе в банкетном зале вели три человека, они скрылись.

По данным телеканала, ранения получили около 25 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Банкетный зал использовался для проведения концерта.

Руководитель полиции Майами Альфредо (Фредди) Рамирес подтвердил в Twitter, что погибли два человека. Он располагает информацией о 20 раненых.

Стрельбу Рамирес назвал “еще одним целенаправленным и трусливым актом насилия с применением огнестрельного оружия”, а стрелявших – “хладнокровными убийцами, которые без разбора стреляют в толпу”.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo “Freddy” Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021

Журналист ABC News Паркер Брентон написал в Twitter со ссылкой на полицию, что трое злоумышленников подъехали к банкетному залу в конце концерта на автомобиле Nissan Pathfinder.

Miami Dade Police say the banquet hall was rented out for a concert, when the concert was finishing up a white Nissan Pathfinder pulled up — 3 people got out and starred shooting into a crowd.

— Parker Branton (@ParkerBranton) May 30, 2021

The Miami Herald пишет, что в банкетном зале был концерт с участием местных рэперов, а стрельбу открыли из автоматов и пистолетов.

Полиция ищет злоумышленников.

Американский бизнесмен Марк Лемонис пообещал вознаграждение в $100 тыс. за помощь в поисках преступников.

I’m offering a * 100,000 reward to help authorities in my hometown @MiamiDadePD arrest and convict the suspect/suspects .. pass this on .. https://t.co/f9muvEqmp4

— Marcus Lemonis (@marcuslemonis) May 30, 2021

