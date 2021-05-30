 

В Индии мужчина съел ядовитую змею, чтобы защитить себя от коронавируса

30.05.2021, 18:22, Новости дня
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Вадивел рассказал, что поймал змею в поле и убил ее, прежде чем съесть. В видео видно, как Вадивел кусает змею и утверждает, что рептилия хороша для сдерживания COVID-19. По словам мужчины, он и раньше ел змей, чтобы защититься от болезни.

После того, как ролик с поеданием змеи стал вирусным, экологи обратились в полицию, которая и задержали мужчину. Вадивеля оштрафовали на 7500 рупий ($104) за преступление.

Полицейские рассказали изданию Times of India, что задержанный позже признался, что съесть змею его заставили другие мужчины, пока тот был пьян.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С тех пор в мире подтвердили почти 170 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончались 3,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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