На праймериз “Единой России” проголосовали почти десять миллионов человек

К вечеру 30 мая явка на предварительном голосовании “Единой России” была зафиксирована на уровне девяти миллионов 638 тысяч человек. Из них свыше шести миллионов проголосовали онлайн. Три миллиона 625 тысяч человек по старинке пришли на избирательные участки.

Подсчет голосов, которые избиратели отдали за тех, кого хотели бы видеть кандидатами на предстоящих выборах в Госдуму, начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Старт процедуре будет дан после соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна.

Результаты праймериз будут объявлены в начале июня. Уже 19-го числа на съезде партии в Москве будут утверждены списки кандидатов, которые представят “Единую Россию” на выборах в Госдуму.

“Единая Россия” пока что остается единственной партией в стране, которая формирует свои списки на выборы различного уровня на основании мнения избирателей. Для этого и проводятся праймериз, принять участие в которых может любой желающий.