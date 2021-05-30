«Вектор» объявил о начале испытаний вакцины против феминизма

Центр «Вектор» объявил о готовности перейти к расширенным доклиническим испытаниям первой в мире вакцины от феминизма.

Препарат на основе коронавируса вводится в организм двумя внутримышечными инъекциями и способен как предотвратить возможность заражения, так и победить действующее заболевание в его любой стадии и подвиде.

– Вакцина на основе сразу нескольких видов коронавируса будет обеспечивать защиту как против стандартных вариантов феминизма, так и его радикальных мутаций. Например, отечественный феминизм и иностранный имеют отличия. На Западе женщина ассоциирует себя с мужчиной и пытается получить именно мужские способности и отношение к себе как к мужчине. Отечественный феминизм борется именно со всем мужским, в частности, с мужскими профессиями и выступает за активное внедрение феминитивов. Мы уже испытали вакцину на лабораторных животных. Результаты хорошие, но необходимо проверить на людях, – пояснил гендиректор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Для организации доклинических испытаний «Вектор» набирает группу из 500 добровольцев-феминисток. Учёные просят не беспокоить всех желающих и выражают надежду, что обращаться к ним будут исключительно представительниц фем-движения. Это поможет получить наиболее объективные данные.

О разработке антифеминистической вакцины объявили и в центре имени Чумакова РАН.

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