 

«Вектор» объявил о начале испытаний вакцины против феминизма

30.05.2021, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центр «Вектор» объявил о готовности перейти к расширенным доклиническим испытаниям первой в мире вакцины от феминизма.

Препарат на основе коронавируса вводится в организм двумя внутримышечными инъекциями и способен как предотвратить возможность заражения, так и победить действующее заболевание в его любой стадии и подвиде.

– Вакцина на основе сразу нескольких видов коронавируса будет обеспечивать защиту как против стандартных вариантов феминизма, так и его радикальных мутаций. Например, отечественный феминизм и иностранный имеют отличия. На Западе женщина ассоциирует себя с мужчиной и пытается получить именно мужские способности и отношение к себе как к мужчине. Отечественный феминизм борется именно со всем мужским, в частности, с мужскими профессиями и выступает за активное внедрение феминитивов. Мы уже испытали вакцину на лабораторных животных. Результаты хорошие, но необходимо проверить на людях, – пояснил гендиректор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Для организации доклинических испытаний «Вектор» набирает группу из 500 добровольцев-феминисток. Учёные просят не беспокоить всех желающих и выражают надежду, что обращаться к ним будут исключительно представительниц фем-движения. Это поможет получить наиболее объективные данные.

О разработке антифеминистической вакцины объявили и в центре имени Чумакова РАН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Мнение: “Человек с ружьем”

16.04 / “Парк военных трофеев” в Баку свидетельствует о «политике геноцида» Азербайджана

22.02 / Мнение: Армения заинтересована в расширении российской базы в Гюмри

12.10 / Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз

23.10 / Рустам Солнцев показал, как Виктория Лопырева выглядела в 2003 году

05.03 / Минздрав России проинформировал об изменениях в организме у взрослых после COVID-19

25.11 / Сбросим маски: эксперт рассказал, как и когда надо их менять

25.06 / Зои Дешанель и Джейкоб Печеник официально расторгли брак: детали развода

04.08 / Бывший король Испании Хуан Карлос покидает страну из-за финансового скандала

05.03 / В Москве женщина покусала полицейского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика