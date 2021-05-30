 

В Нижегородской области четыре человека погибли в аварии с тремя автомобилями

30.05.2021, 17:44, Новости дня
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В городе Бор Нижегородской области произошло столкновение трех легковых автомобилей, погибло четыре человека, двое детей находятся в реанимации, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«По предварительной информации, на 42-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров произошло столкновение нескольких автомобилей. Четыре человека погибли, два ребенка находятся в реанимации», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что среди погибших – две женщины и двое мужчин, личности устанавливаются. Пострадавшие – взрослый и двое детей 2012 и 2014 года рождения.

Ранее сообщалось, что под Нижневартовском (ХМАО) грузовик столкнулся с пассажирским поездом, водитель грузовика находится в реанимации, поезд отправился дальше.



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