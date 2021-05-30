В Нижегородской области четыре человека погибли в аварии с тремя автомобилями
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В городе Бор Нижегородской области произошло столкновение трех легковых автомобилей, погибло четыре человека, двое детей находятся в реанимации, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«По предварительной информации, на 42-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров произошло столкновение нескольких автомобилей. Четыре человека погибли, два ребенка находятся в реанимации», – цитирует сообщение РИА «Новости».
В пресс-службе отметили, что среди погибших – две женщины и двое мужчин, личности устанавливаются. Пострадавшие – взрослый и двое детей 2012 и 2014 года рождения.
Ранее сообщалось, что под Нижневартовском (ХМАО) грузовик столкнулся с пассажирским поездом, водитель грузовика находится в реанимации, поезд отправился дальше.
Смотреть комментарии → Комментариев нет