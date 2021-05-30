 

Правительство России повысит тарифы ЖКХ на 10% после выдачи очередного кредита Белоруссии

30.05.2021, 17:34, Разное
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Правительство Российской Федерации приняло решение о повышении тарифов ЖКХ на 10%, чтобы компенсировать выпадение из бюджета 500 млн. долларов, направленных Белоруссии в качестве финансовой помощи.

Об этом на экстренном заседании кабинета министров заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Правительство России повысит тарифы ЖКХ на 10 процентовПо словам премьер-министра Мишустина, для выдачи нового кредита нужно было изыскать источник его финансирования. В правительстве сразу отвергли идею заимствования средств из Фонда национального благосостояния, а также возможность повышения пенсионного возраста. Компенсировать образовавшиеся убытки в виде безвозвратного кредита было решено за счет повышения расценок на услуги ЖКХ.

– Как известно, у нас с Белоруссией союзное государство и мы привержены политике безвозмездной взаимопомощи, о чем недавно сказал президент. Мы всегда готовы предоставить любые средства по первой просьбе Александра Григорьевича Лукашенко. В целом повышение тарифов не должно негативно сказаться на благосостоянии россиян, так как они уже к нему давно привыкли и исправно платят по долгам, — заявил Михаил Мишустин.

Повышение тарифов ЖКХ затронет все регионы России за исключением Крыма и Чеченской республики. Новые цены на оплату жилищно-коммунальных услуг должны вступить в силу с 1 июля текущего года. При этом региональная надбавка для Москвы составит 15% от действующих тарифов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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