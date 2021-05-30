 

Mahindra планирует представить две электрические и четыре гибридные модели в ближайшие пять лет.

30.05.2021, 17:34, Разное
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— Два совершенно новых электромобиля под кодовыми названиями Born EV1 и Born EV2 будут представлены к 2025-26 гг.

— Будут представлены четыре новые гибридные модели — XUV300, XUV700, W620 и V201.

Mahindra недавно объявила о своих планах выпустить девять новых моделей в Индии к 2026 году. Две из них будут основаны на платформе Born EV, специальной архитектуре для электромобилей для будущих электронных внедорожников. Хотя технические детали в настоящее время неизвестны, считается, что обе грядущие полностью электрические модели под кодовыми названиями Born EV1 и Born EV 2 будут построены с нуля и не будут основаны ни на одной из существующих моделей. Ожидается, что они будут представлены где-то к 2025-26 годам, и ожидается, что обе модели будут использовать линейку аккумуляторных блоков Mahindra Electric Scalable Modular Architecture (MESMA), которые в последний раз были показаны на Auto Expo 2020 года.

Махиндра планирует инвестировать в общей сложности 17 000 крор рупий в следующие три года, из которых 3 000 крор будут выделены на разработку электромобилей. Перед выпуском обеих электрических моделей компания представит гибридные версии новых XUV300, XUV700, W620 (вероятно, XUV900) и V201 (возможно, нового XUV500).

Mahindra недавно объявила о своих планах по установке Mahindra Advanced Design Europe (MADE) в Уэст-Мидлендс. Ожидается, что будущие модели получат материалы от этого нового объекта. Более подробная техническая информация об электрических и гибридных планах Mahindra будет известна позже.



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