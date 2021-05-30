 

В РФ старые сотовые номера используют повторно

30.05.2021, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным компании Yota, примерно 60% сотовых номеров, которые больше не используют абоненты, операторы мобильной связи продают другим клиентам. Самое интересное, что это не только отечественная практика.

В Соединенных Штатах 66% номеров используются повторно. В этом не было бы ничего страшного, если бы эти номера продавались «без истории».

Купив якобы новую симку, мы можем столкнуться с рядом проблем. Не исключено, что этот же номер под другим именем абонента может быть записан в чьей-то телефонной книге. Также к номерам, как известно, привязываются аккаунты в социальных сетях, на различных, в том числе коммерческих и даже банковских ресурсах. Далеко ли до случайного взлома, риторически спрашивают эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / В Харьковской области ребенку петардой оторвало два пальца – медики

22.10 / Путин указал на противоречия в версии об «отравлении» Навального

13.08 / Москва назвала безосновательными заявления о «русском следе» в протестах в Белоруссии

27.11 / Данилов о ситуации с COVID-19: При условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику

19.01 / “Модель из меня из разряда “ожидание – реальность”. Жена Monatik показала тело в купальнике

29.08 / Китай призвал Европу укреплять всестороннее стратегическое партнерство

03.11 / Меркель: Борьба с исламистским террором – это наша общая борьба

07.04 / Марка Hyundai может снять с производства модель Veloster

14.10 / Большинство шотландцев выступают за независимость от Великобритании – опрос

01.03 / Самого древнего титанозавра обнаружили в Южной Америке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика