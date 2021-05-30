В РФ старые сотовые номера используют повторно

По данным компании Yota, примерно 60% сотовых номеров, которые больше не используют абоненты, операторы мобильной связи продают другим клиентам. Самое интересное, что это не только отечественная практика.

В Соединенных Штатах 66% номеров используются повторно. В этом не было бы ничего страшного, если бы эти номера продавались «без истории».

Купив якобы новую симку, мы можем столкнуться с рядом проблем. Не исключено, что этот же номер под другим именем абонента может быть записан в чьей-то телефонной книге. Также к номерам, как известно, привязываются аккаунты в социальных сетях, на различных, в том числе коммерческих и даже банковских ресурсах. Далеко ли до случайного взлома, риторически спрашивают эксперты.