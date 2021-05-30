Испанские ученые разработали методику для выявления коронавируса по изображению глаз

Испанские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать алгоритм, позволяющий выявить наличие в организме человека коронавируса по изображению его глаз. По словам исследователей, идентификация проводится на основании экспресс-данных о наличии в органе зрения характерного воспалительного процесса.

Научная работа была проведена в рамках профильного проекта OcuTech, который объединил специалистов из Испании, Китая и Соединенных Штатов. Как объяснили ученые, механизм действия созданного ими алгоритма основан на выявлении в глазах воспалительных процессов определенного типа, характерного именно для SARS-CoV-2, а не для других исходных причин.

“После месяцев исследований мы поняли, что воспалительный паттерн, характерный для COVID-19, отражается в глазах”, – добавила одна из авторов изысканий Паула Бонед.

Тестирование новой методики было проведено в одном из гастрономических заведений Валенсии (Испания). В частности, на входе в помещение посетителям выдавались специальные очки с вмонтированными фотокамерами. Снятые ими изображения поверхности органа зрения анализировались по определенным алгоритмам искусственным интеллектом в течение всего трех секунд, после чего выдавался результат идентификации. Примечательно, что мини-фото сразу же уничтожалось, а людям, у которых в глазах имелась характерная для инфекции симптоматика, предлагалось тут же пройти экспресс-тестирование на наличие коронавируса.

Резюмируя, представивший инновационную технологию директор корпорации Innoarea Projects Альфонсо Сориано отметил, что особенную эффективность данный метод способен продемонстрировать в местах, где имеется массовое скопление людей – в аэропортах, развлекательных центрах, гостиницах и подразделениях общественного питания. Наглядно возможности нового алгоритма были продемонстрированы зарубежным телеканалом RTVE.

Источник: rg.ru