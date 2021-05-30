 

В Украине усиливается контроль за защитой прав детей – Шмыгаль

30.05.2021, 17:24, Новости дня
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“1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка”, – написал он.

В числе решений премьер упомянул предложение повысить размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 000 грн с 2022 года.

“Усовершенствована система усыновления детей, в том числе введено обязательное обучение для усыновителей. Усиливается государственный контроль относительно защиты прав детей и социальной поддержки семьи. Улучшена нормативная база в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки”, – перечислил Шмыгаль.

По его словам, Кабмин также одобрил концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/347190850181458

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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