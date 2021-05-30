В Киеве стартовал кинофестиваль “Молодость”

“Это единственный кинофестиваль в Украине с аккредитацией международной ассоциации кинопродюсеров FIAPF и одно из крупнейших кинособытий в Восточной Европе”, – отметили в релизе.

Главными локациями форума станут кинотеатры “Октябрь”, “Оскар” и “Кино 42”, где пройдут показы конкурсной и внеконкурсной программы.

“До 6 июня у вас есть возможность приобщиться к просмотру 200 кинокартин отечественного и зарубежного авторства”, – сказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В этом году кинофестиваль “Молодость” проходит с 29 мая по 6 июня в гибридном формате, сообщил сайт фестиваля.

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