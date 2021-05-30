Кадыров пообещал уволиться, если его 13-летнего сына побьет оппозиционный блогер

На кадрах Рамзан Кадыров собирает со своей семьей клубнику и обсуждает заявления Абдурахманова, которые тот сделал о победах Адама в боях. Кадыров, в частности, говорит сыну, что один блогер назвал его “мешком” и рекомендует вызвать этого блогера на бой.

“Если тебя один на один побьет тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности главы республики. Это его мечта и мы совершим его мечту”, – сказал Кадыров.

Глава Чечни предложил сыну бросить блогеру вызов и Адам на камеру сказал: “Все, вызов брошен”.

“Он (Абдурахманов) ведь говорит, что Чечня оккупирована, Кадыров продался из кадыровских детей никогда не получатся спортсмены”, – отметил Кадыров и добавил, что если блогер победит его сына, то получить возможность “совершить революцию”.

В ответ Абдурахманов заявил, что Рамзану Кадырову и его семейству, прежде чем вызывать его на бой, нужно “сразиться с лишним весом и привести себя в спортивную форму”.

“Единственное состязание в котором вы можете меня победить – это поедание котлет. Тут у меня шансов нет. Но ни в одном спортивном состязании вы не устоите”, – добавляет Абдурахманов.

ВИДЕОВидео: ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube

Контекст:

Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть. Кроме того, чеченские власти обвинили блогера в том, что он воевал в Сирии. На него завели уголовное дело по статье “организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем”. Блогер выступает за независимость Чечни и отделение ее от России.

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