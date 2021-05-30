Смерть экс-посла Украины в Таиланде. В полиции заявили об отсутствии следов насилия

По данным правоохранителей, Бешту нашли мертвым около 5.30 утра по местному времени в комнате курортного отеля на пляжном острове Ко Липе.

Следователи допросили сына дипломата, который проживал в одной комнате с ним.

По его словам, отец лег спать около 23.00 и проснулся в 4.30 от рвоты, после чего потерял сознание.

Вскрытие тела Бешты провели в местной больнице, после чего перевезли в полицейскую клинику для дальнейших исследований.

Контекст:

Бешта умер 30 мая в возрасте 45 лет. Он был послом Украины в Таиланде с 2015 года, с 2017-го занимал также должность посла в Мьянме и Лаосе по совместительству, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Он работал в МИД с 1998 года.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении с должности посла. Как пишет “Украинская правда”, Бешта уже готовился к отъезду в Украину, последние недели он оставался в Таиланде: закрывал дела, проводил прощальные встречи и переговоры как представитель Киева.

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