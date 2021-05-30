 

Смерть экс-посла Украины в Таиланде. В полиции заявили об отсутствии следов насилия

30.05.2021, 17:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным правоохранителей, Бешту нашли мертвым около 5.30 утра по местному времени в комнате курортного отеля на пляжном острове Ко Липе.

Следователи допросили сына дипломата, который проживал в одной комнате с ним.

По его словам, отец лег спать около 23.00 и проснулся в 4.30 от рвоты, после чего потерял сознание.

Вскрытие тела Бешты провели в местной больнице, после чего перевезли в полицейскую клинику для дальнейших исследований.

Контекст:

Бешта умер 30 мая в возрасте 45 лет. Он был послом Украины в Таиланде с 2015 года, с 2017-го занимал также должность посла в Мьянме и Лаосе по совместительству, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Он работал в МИД с 1998 года. 

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении с должности посла. Как пишет “Украинская правда”, Бешта уже готовился к отъезду в Украину, последние недели он оставался в Таиланде: закрывал дела, проводил прощальные встречи и переговоры как представитель Киева. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Появились данные по явке на выборах в Белоруссии к закрытию большинства участков

07.08 / В Генштабе РФ пригрозили ядерным оружием в случае ракетной атаки против России или ее союзников

11.03 / Единственный эффективно работающий механизм в России, кроме силового, – пропагандистский – Шендерович

16.11 / Мнения: Какие народы должна спасать Россия

07.07 / Трамп объявил об официальном выходе США из ВОЗ

29.04 / В Госдуму внесен разрешающий регистрацию в апартаментах закон

21.07 / Супругов из Сент-Луиса, направивших оружие на демонстрантов, обвинили в нарушении закона

21.08 / Анонсировано подведение итогов акции «Мы вместе»

05.04 / YouTube удалил интервью Шахназарова со Стерлиговым

08.10 / Мужчину ранили в глаз в драке на северо-востоке Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика