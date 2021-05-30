 

В России введут алкозамки для автомобилей

30.05.2021, 17:04, Разное
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Предложение об установке алкозамков в автомобилях будет распространяться на водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде. По словам заместителя главы ведомства Василия Шпака, алкозамок — это устройство, которое требует от водителя прохождения идентификации.

Гаджет определяет наличие или отсутствие в организме человека паров этилового спирта. В случае, если водитель не прошёл идентификацию и тест на наличие в организме алкоголя, автомобиль будет заблокирован. Таким образом, Минпромторг и ГИБДД намереваются снизить количество пьяных ДТП на российских дорогах.

Разработчиками устройства выступила компания ООО “Омега”. Работает замок на базе ГЛОНАСС, так как, по словам создателей новинки, частные данные россиян можно доверить только государственной организации.

По задумке авторов инициативы, если водитель один раз попался на нетрезвом вождении машины, его данные вносятся в базу. С этого момента все автомобили нарушителя должны быть оборудованы за его счет алкозамком, который делает невозможным управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.



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