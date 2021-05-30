Новой избранницей Тимати в финале шоу “Холостяк” стала экс-девушка Неймара

Прошлым вечером миллионы зрителей были прикованы к телеэкранам, которые хотели узнать имя победительницы восьмого сезона российской адаптации реалити-шоу “Холостяк”. Ею стала модель из Барселоны Екатерина Сафарова, которая пришла в шоу позже остальных участниц. В финальном эпизоде модель опередила свою соперницу Алису Грабову и получила от рэпера не только красную розу, но и кольцо c бриллиантом огранки эмералд американского ювелирного бренда Jacob & Co с бриллиантами в 7,7 карат (самый крупный камень по центру оценивается в 5 карат).

Неужели это правда, – так коротко Екатерина отреагировала на предложение Тимати.

Позже в Instagram девушка оказалась многословнее и описала свои эмоции под совместным фото с избранником:

Начну с самого начала.. История началась даже раньше, чем я узнала о существовании шоу “Холостяк”. И так, это был конец лета и мы вместе с моей сестрой и ее сыном поехали отдыхать. Во время поездки я поделилась с сестрой своими чувствами о том, что мне очень хотелось перемен. Я хотела чего-то нового в жизни, каких-то новых, интересных знакомств, эмоций, приключений..

Через неделю после возвращения домой мне позвонила сестра с вопросом: “Как тебе Тимати?” Вопрос я сначала не поняла и просто рассмеялась со словами “поет хорошо, симпатичный”! После того как Женя (сестра) ввела меня в курс событий, я задумалась: “А почему бы и нет”. Мы всегда учимся у окружающих и я была уверенна, что знакомство с Тимуром будет для меня как минимум интересным опытом. Да и где бы мы еще познакомились? Мы живем в разных странах..

Когда я впервые увидела Тимура, даже не могла себе представить, что все так обернется для нас. Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгать, до безумия чувственный.. Спасибо проекту “Холостяк” за то, что ты появился в моей жизни.

Екатерина Сафарова и Тимати

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Публикация от 13 (@timatiofficial)

О 22-летней Екатерине Сафаровой известно немного, но, пожалуй, самое интересное: в прошлом году она встречалась с бразильским футболистом Неймаром. Также у нее есть контракт с сингапурским модельным агентством NU Models, но последнее время она жила в Барселоне. Она стала известна после того, как приняла участие в испанском реалити-шоу “Остров искушений”. Как отмечали год назад поклонники Неймара, Катерина имеет сильное внешнее сходство с его бывшей, Бруной Маркезини, с которой он встречался с 2012-го и расставался три раза прежде чем в четвертый окончательно не разорвал отношения. Но до начала проекта “Холостяк” Екатерина и Неймар расстались.

Екатерина Сафарова и Неймар

После выхода эпизода в эфир все ждали какого-либо поста от самого “холостяка” с личными впечатлениями относительно шоу и своей избранницы, однако на следующий день Тимати опубликовал длинный текст, посвященный… Алисе, которая сошла с дистанции за шаг до победы.

Алиса, я все три месяца как ребенок с азартом, пытался разгадать твой ребус и никак не мог. И знаешь, я в ту ночь финала его просто оставил…

Я не смог поверить в образ идеального человека, так как убежден, что таких просто нет. Или даже так: смотря на свою неидеальность, на контрапункте с твоей четко выстроенной линией поведения, как мне казалось тогда, пришлось бы много стараться соответствовать завышенным ожиданиям, а это совсем не то, что бы мне сейчас хотелось от отношений на данном возрастном отрезке. Я много об этом думал, практически до самого финала.

Я писал эти строчки в ночь до, честно, потому что даже не представлял, как все это сказать тебе там, на вертолетной площадке “Бурж Аль Араб”. Ты знаешь насколько для меня вообще сложно говорить такие вещи, по тому что ты теперь знаешь меня. И я очень рад, что ты вдохновила на достаточно личное произведение.

Мне не так важно, что будут думать про промо или еще про что-нибудь, люди всегда что-то додумывают сами. Важно, что это песня вышла особенной, так же как и наше прощание, как и ты сама. Она для тебя и о тебе.

Я только посмотрев финал и услышав твои слова в машине про свадьбу, понял главное: мне не нужно было тратить время на разгадки ребусов, а нужно было понять, что их нет. Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз просто не могла получиться, потому что я в такой форме просто к ней был не готов.

Это честно.

Спасибо тебе за самое драгоценное, что ты смогла мне подарить, за свое время и те эмоции, которые мне довелось испытать.

Будь счастлива.

Фанаты шоу и артиста остались в недоумении – под публикацией с отрывком эфира, в котором Тимати прощается с Алисой, уже несколько сотен вопрошающих комментариев.

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Публикация от 13 (@timatiofficial)

Напомним, о том, что Тимати станет следующим “холостяком”, стало известно в октябре прошлого года, всего через месяц после его расставания с Анастасией Решетовой. В то же время начался кастинг на роль новой возлюбленной Тимати, однако в первом выпуске он рассказал, что часть участниц отобрал сам.