 

В Алтайском крае объявили внеплановую проверку аттракционов

30.05.2021, 16:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После опрокидывания батута в Барнауле, на котором играли дети, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе, информирует пресс-служба правительства.

«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Барнауле взорвался батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Das Erste – ледники в Гималаях сходят всё чаще — и не только из-за глобального потепления

09.01 / Трампа навсегда заблокировали в Twitter

24.03 / Внучка Елизаветы II Зара Тиндолл в третий раз стала матерью, родив сына в ванной комнате в семейном поместье

22.03 / Обозреватель Figaro – самиздат и подполье. Несогласных учёных в Европе вскоре ждёт судьба советских диссидентов

20.02 / Смешко: Государство во время агрессии против него не может ожидать решений судов в правовом поле мирного времени, чтобы вводить санкции против отдельных лиц

12.07 / Bloomberg – Facebook подумывает ввести «дни тишины» перед выборами в США — но демократы считают, что от этого выиграет только Трамп

28.03 / «Походит на диктатуру» — ведущий Fox News об аресте участницы его программы, пожаловавшейся на местные власти

14.05 / Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального

13.09 / Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

30.12 / Путин ограничил продажу веселящего газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика