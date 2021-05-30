В Алтайском крае объявили внеплановую проверку аттракционов

После опрокидывания батута в Барнауле, на котором играли дети, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе, информирует пресс-служба правительства.

«В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Барнауле взорвался батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.