На Дальнем Востоке в голосовании ЕР приняли участие более 650 тыс. россиян

Общая явка по регионам Дальневосточного федерального округа, по предварительным данным, составила 668 658 избирателей, из них 228 003 человек проголосовали очно – избирательные участки были открыты в Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском и Приморском краях, в Якутии и Еврейской автономной области.

В Приморском крае, по предварительным подсчетам, явка составила 102 848 человек – это более 7% от общего количества зарегистрированных в регионе избирателей. Больше 35 тысяч человек проголосовали онлайн, рассказал глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Олег Кожемяко.

«Люди пришли на участки, несмотря на хорошую погоду, когда многие на море. При этом электронная процедура дала возможность многим проголосовать удаленно. И 35% от общего числа проголосовавших – это как раз благодаря новым правилам, которые позволяют голосовать с дачи или из дома», – приводятся слова Кожемяко на сайте ЕР.

В Камчатском крае, по предварительным данным, явка составила порядка 25 тысяч избирателей – это чуть больше 11% от их общего числа в регионе. Через сайт PG.ER.RU свой голос отдали порядка 8 тысяч человек – около 31%.

«Голосование офлайн пользуется популярностью у населения. Люди приходили, говорили, что им интересна процедура и они хотят удостовериться, что все организовано правильно и качественно», – отметила секретарь Камчатского регионального отделения «Единой России» Виктория Сивак.

В Амурской области предварительное голосование также проходило по смешанной форме – онлайн и очно. По предварительной информации, в нем приняло участие около 51 тыс. человек – это больше 8% от общего числа избирателей региона. При этом больше 7 тыс. человек проголосовали дистанционно.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул, что партия смогла в непростых условиях поставить уникальный эксперимент и создать защищенную цифровую платформу для предварительного голосования. «Мы смогли отработать алгоритмы проведения полноценных избирательных кампаний в цифровых режимах. За электронным голосованием будущее», – заключил он.

В 21 час по мск состоится процедура соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования. В ней примет участие Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн будет опубликован на сайте PG.ЕR.RU. С этого момента начнется подсчет голосов, за которым смогут наблюдать все желающие. Кроме того, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.

Ранее в партии сообщили, что счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» открылись в 42 субъектах России, все участки проходят санитарную обработку перед открытием.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.