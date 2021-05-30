Различия в показателях вакцинации против Covid-19 между округами США сокращаются вместе с цифровым и экономическим разрывом,



Округа, которые отстают от общего уровня вакцинации против Covid-19 в США, как правило, беднее и менее образованы, с меньшим доступом к компьютерам и Интернету, как показал анализ федеральных данных CNN.

Этот цифровой и экономический разрыв способствует неравенству в доступе к медицинской помощи в целом, говорят эксперты, и доступ к вакцинам против Covid-19 не является исключением.

«Имея слишком много вещей в отношении здоровья, мы сосредотачиваемся на индивидуальном поведении, не обращая внимания на системы, которые либо облегчают, либо не позволяют кому-то практиковать это здоровое поведение», — сказал д-р Ричард Бессер, президент и главный исполнительный директор Robert Wood Johnson. Foundation, сообщили CNN.

В округах, которые отстают от среднего показателя охвата вакцинацией в США, в среднем на 35% больше домохозяйств не имеют доступа к Интернету, а еще 39% домохозяйств не имеют компьютеров.

«Поведение в отношении здоровья (например, вакцинация против Covid-19) отчасти является личным выбором», — сказал Бессер. «Но одна из вещей, о которых часто говорят, заключается в том, что наш выбор зависит от выбора, который у нас есть. Для тех, у кого нет доступа в Интернет, нет особого выбора, когда можно выйти в Интернет и назначить встречу».

По мнению экспертов, коренной причиной этих и многих других является экономическое неравенство.

Согласно анализу CNN, в округах, которые полностью вакцинировали меньшую часть своего населения, чем в среднем, средний доход домохозяйства примерно на 20% меньше, чем в округах, где вакцинирована большая часть населения.

Фактически, охват вакцинацией в округе подскакивает в среднем на 3 процентных пункта на каждые 10 000 долларов среднего дохода домохозяйства.

Средний уровень бедности также выше в округах, которые вакцинировали меньшую часть своего населения — около 16%, по сравнению с примерно 12% в округах с более высокими показателями вакцинации — и меньшая доля взрослых в возрасте 25 лет и старше получили вакцинацию. Степень бакалавра и выше — около 19% по сравнению с примерно 30%.

В анализе CNN использовались данные CDC о вакцинации на уровне округов по состоянию на 26 мая 2021 года, а также данные 5-летнего опроса Американского сообщества, проведенного Бюро переписи населения за 2019 год. В анализ были исключены данные из семи штатов, где информация об округах не была включена более чем в 15% отчетов о вакцинации.

Недавнее исследование CDC показало, что в сельских округах вакцинировано меньшее количество жителей, чем в городских округах США. И эксперты говорят, что уровень вакцинации был ниже в сельских округах по многим из тех же причин, по которым заболеваемость и смертность от Covid-19 были выше в сельских округах.

«В большинстве мест сельское население старше, больнее и беднее. Вот кто они», — сказал CNN Алан Морган, главный исполнительный директор Национальной ассоциации сельского здравоохранения. Но это также гораздо более разнообразная группа, чем консервативные белые мужчины, на которых, как правило, сосредоточены, — сказал он.

Пожилое население, как правило, хорошо охвачено в США — по данным CDC, почти три четверти людей 65 лет и старше полностью вакцинированы, что подвергает риску более «больные» и «бедные» части сельских сообществ.

«Бедность в сельской местности является серьезной причиной проблем и беспокойства в области общественного здравоохранения на протяжении длительного времени», — сказал Морган.

По его словам, сейчас возникают проблемы как с доступом к медицинскому обслуживанию, так и с обменом сообщениями, и бедность пересекается с обоими, создавая препятствия не только для транспорта и доступа в Интернет, но и для повышения уровня санитарной грамотности.

По словам Моргана, многие в сельских общинах до сих пор не понимают, что получить вакцину от Covid-19 бесплатно, и не могут себе позволить — или не знают, как — отвлечься от работы, чтобы получить вакцину.

В то время как ежедневные темпы вакцинации снизились в последние недели, уменьшилась и доля американцев, которые считают, что они не решаются делать прививки.

По словам Бессера, следующий этап кампании вакцинации против Covid-19 будет более медленным и продуманным, но не менее важным.

«Сейчас мы наблюдаем более устойчивые, постоянные усилия. Труднее работать с людьми, у которых больше препятствий для вакцинации», — сказал он. «Но я воодушевлен и оптимистичен, что интерес сохранится».