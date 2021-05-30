Интерес к вакцинации возрос после того, как CDC объявили о новом руководстве по маскам

«Это показывает, что стимулы имеют значение», — сказал доктор Джонатан Райнер, профессор медицины и хирургии Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона. «Людям нужна была морковь, а морковь была способностью сбросить маску в большинстве настроек».

Днем 13 мая, сразу после объявления Валенского, количество посещений сайта начало расти, достигнув второго по величине числа посетителей с момента запуска сайта 30 апреля.

«Это потрясающе — действительно потрясающе», — сказал Джон Браунштейн, соучредитель VaccineFinder, который поддерживает сайт Vacines.gov.

Через несколько часов после объявления Валенски доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента Джо Байдена, сказал CNN, что «решение, принятое Центром контроля заболеваний, не было стимулом для вакцинации людей, но на самом деле это могло иметь косвенный эффект — прививать людей. получить стимул к вакцинации «.

В последующие дни заявление Валенского стало противоречивым: некоторые говорили, что оно может не стимулировать людей к вакцинации и фактически может увеличить распространение Covid-19, поскольку люди, которые не были вакцинированы, могут действовать нечестно и снимать маски.

Пока данные CDC показывают, что число случаев Covid-19 в США неуклонно снижается с 13 мая.

13 мая трафик на Vacines.gov

На сайте Vacines.gov 13 мая началось, как и любой другой день, поскольку количество посещений увеличивалось в течение всего утра, а затем начало снижаться около полудня.

Но затем все приняло необычный оборот.

В 14:17 по восточному времени Валенски сделала неожиданное заявление.

«Любой, кто полностью вакцинирован, может участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, больших или малых, без маски и физического дистанцирования», — сказала она.

В течение нескольких минут, когда количество посещений сайта обычно снижается, произошло обратное.

«Сразу после 14:00 вы действительно начали замечать, как они поднимаются», — сказал Браунштейн.

Количество посещений продолжало расти, достигнув пика вскоре после 16:00, сразу после того, как Байден упомянул новые правила.

«Сегодня великий день для Америки в нашей долгой борьбе с коронавирусом», — сказал Байден в 15:58 на брифинге в Белом доме. «Я думаю, что это большая веха. Отличный день».

В 4:12 он твитнул: «Правило теперь простое: сделайте прививку или носите маску, пока не сделаете это. Выбор за вами».

Вскоре после выступления и твита Байдена на сайте Vacines.gov наблюдался второй по величине пик за всю историю — немногим более 40 000 посетителей — с момента запуска сайта 30 апреля. Самый высокий пик пришелся на 4 мая, когда было немного больше посетителей, после рекламной кампании для запуск сайта.

«Я не думал, что мы увидим такой четко выраженный всплеск интереса», — сказал Браунштейн.

13 мая выдалось пока самым загруженным для сайта. Этот интерес поддерживался около недели, с 1 972 434 посетителями в течение недели, по сравнению с 1 604 686 посещениями за неделю до объявления руководства по использованию масок.

После снижения количество вакцинаций стабилизировалось.

По словам Браунстайна, судя по срокам всплеска 13 мая на сайте Vacines.gov, становится очевидным, что причиной этого роста стали объявление Валенского, а также последующая президентская речь и твит.

«Всплеск использования вакцины на сайте Vacines.gov прямо в этот момент говорит нам о том, что ослабление определенных ограничений повлияло на решение некоторых людей получить вакцину», — сказал Браунштейн.

Фактические вакцинации — не только количество посещений веб-сайта — также выросли 13 мая после почти месяца снижения, но не совсем ясно, какую роль сыграло изменение указателя масок.

Это потому, что за день до объявления Валенски Консультативный комитет CDC по практике иммунизации рекомендовал использовать вакцину Covid-19 Pfizer у подростков в возрасте 12-15 лет, открыв доступ к вакцине еще для 17 миллионов американцев.

Добавление этой группы молодых людей явно увеличило количество людей, получающих вакцинацию, но анализ данных показывает, что показатели вакцинации улучшились и для более старших возрастных групп.

Количество прививок только американцев в возрасте 16 лет и старше резко сократилось с начала апреля, достигнув в среднем за 7 дней около 546 000 первых доз, зарегистрированных 18 мая, что является самым низким показателем за несколько месяцев.

Затем они снова вернулись, получив в среднем более 599000 первых доз, о которых сообщалось 22 мая.

Морковь и кнут

По словам Браунстайна, несмотря на то, что некоторые американцы стали цинично относиться к заявлениям правительственных чиновников и ученых, изменение в отношении маски 13 мая нашло отклик по крайней мере у части населения.

Это важный усвоенный урок, учитывая, что чиновникам здравоохранения все еще нужно убедить около половины страны пройти вакцинацию.

«Был определенный сегмент населения, для которого это новое руководство по маске было значимым, поэтому, поскольку мы пытаемся выяснить, какие стратегии работают, это одна из них», — сказал Браунштейн. «Для других, возможно, лотерейные билеты или другие стимулы могут сработать. Но этот действительно сработал, по крайней мере, для некоторых людей».

Райнер согласился, отметив, что для некоторых пряник работает лучше, чем кнут.

«Я пытался поговорить с молодыми людьми, убедив их сосредоточить внимание на том факте, что около 500 американцев в день все еще умирают от Covid», — сказал Райнер. «Но ни один 18-летний молодой человек не думает, что он умрет от чего-либо, так что это не находило отклика у них. Но показать им, что им не нужно носить маску, — это был ключ».

Он сказал, что надеется, что руководители общественного здравоохранения запомнят «пряник».

«Я действительно думаю, что CDC должен часто говорить об этом. В прошлом это было просто мрачно и мрачно, но эти данные показывают, что когда вы даете публике некоторое положительное подкрепление, это действительно может принести плоды».

Майкл Недельман, Джон Бонифилд, Джастин Лейп и Дейдре Макфиллипс из CNN внесли свой вклад в этот отчет.